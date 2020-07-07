Зафиксированные случаи заражения коронавирусной инфекции в больницах региона не связаны между собой

Министерство здравоохранения Новосибирской области предоставило комментарий в связи с публикациями в ряде СМИ по ситуациям, связанным с работой учреждений здравоохранения региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как подчеркнули в региональном минздраве, коронавирус был выявлен у пациентов разных отделений и в разное время. Три случая – в мае 2020 года и один случай – в первой половине июня. У троих пациентов признаки острой респираторной инфекции были выявлены при госпитализации, их сразу изолировали и перевели в инфекционные стационары. У одного из пациентов симптомы ОРВИ появились в процессе лечения, его также немедленно изолировали и перевели в один из инфекционных госпиталей Новосибирска. Инфицирование медицинского работника психиатрической больницы произошло не на рабочем месте, ни с одним из пациентов с установленным диагнозом «коронавирусная инфекция» этот сотрудник не контактировал.

— В настоящий момент госпитализация пациентов осуществляется в соответствии с маршрутизацией, утвержденной приказами министерства здравоохранения Новосибирской области, в том числе пациентов инфекционных госпиталей, переводимых на долечивание с отрицательными результатами тестов на коронавирус. В течение апреля и мая 2020 года в отделении реанимации ЦКБ пациентов с COVID+ на лечении не было. Соответственно выплаты за риск заражения коронавирусной инфекцией сотрудникам не начислялись, — прокомментировала текущую ситуацию в ГБУЗ НСО «ЦКБ» главный врач больницы Ирэна Цыцорина.

По ее словам, в июне 2020 года у нескольких пациентов, госпитализированных в ЦКБ по неотложным состояниям, в период нахождения в стационаре развивались клинические проявления COVID-19 различной степени тяжести. В связи с этим министерством здравоохранения Новосибирской области принято решение организовать на базе ЦКБ инфекционный госпиталь на 19 коек. Согласно приказу Минздрава РФ, в отделениях созданы боксированные изолированные палаты, в том числе и в отделении реанимации, для работы в которых сформированы специализированные бригады. Заместитель главного врача ЦКБ по медицинской части формирует списки персонала, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи COVID-инфицированным пациентам, что подтверждается записями в историях болезни пациентов. С учетом этих данных и данных табелей отработанного времени (подтверждение) персоналу больницы производятся соответствующие постановлениям Правительства РФ выплаты.

— Таким образом, за июнь 2020 года, когда в отделении реанимации появились первые пациенты с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», в полном объеме произведены выплаты 6 врачам анестезиологам-реаниматологам (в том числе и автору обращения в редакцию), 8 медицинским сестрам-анестезистам и постовым сестрам палаты реанимации, а также 3 младшим медицинским сестрам. Общая сумма стимулирующих выплат сотрудникам отделения реанимации составила 1 193 750,00, —говорится в сообщении.

Отмечается, что все сотрудники ЦКБ были однократно планово обследованы в период с 20.04.2020 по 20.05.2020 – до начала работы с пациентами с возможным диагнозом «коронавирусная инфекция».

— Результаты обследования сотрудников сообщались им незамедлительно. Среди сотрудников отделения интенсивной терапии в период с 20.04.2020 по 01.06.2020 заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено, — подчеркнула главный врач ЦКБ. — Ежедневно в ЦКБ перед началом работы проходит осмотр всех сотрудников (термометрия, соматический статус). Согласно внутреннему приказу ГБУЗ НСО «ЦКБ» каждый сотрудник должен незамедлительно сообщить о признаках респираторных заболеваний с обязательным незамедлительным отстранением от работы. Контроль исполнения возложен на заведующих отделениями и старших медицинских сестер отделений. На основании приказа минздрава Новосибирской области медработники, имеющие риск инфицирования на рабочем месте, обследуются немедленно при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, что неукоснительно исполняется в ЦКБ.

Ирэна Цыцорина рассказала, что в июне 2020 в отделении интенсивной терапии находились пациенты с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». В отделении проводился забор мазков в плановом порядке, как у работающих с инфицированными коронавирусом пациентами. Выявлена положительная проба у 4 сотрудников на фоне отсутствия симптомов. Сотрудники были незамедлительно отстранены от работы.

Отделения стационара, в том числе отделение реанимации и интенсивной терапии, получают средства индивидуальной защиты, включая СИЗ II и III уровней защиты, дезинфицирующие средства, обладающие вирулицидным действием, в достаточных количествах. Весь персонал прошел инструктаж по работе с коронавирусными пациентами и обучение на сайте НМО с получением сертификатов, а также инструктаж по надеванию и снятию СИЗ под роспись. Все сертификаты хранятся в личных делах сотрудников в отделе кадров.

— ЦКБ закупила самостоятельно, начиная с конца марта 2020 года, и получила по централизованным поставкам министерства здравоохранения региона комплекты защитной одежды (комбинезоны, комплекты врача инфекциониста) в количестве 1 664 шт., респираторы FFPII и FFPIII – 1 785 шт., маски медицинские – 48 000 шт., перчатки –132 000 шт., бахилы высокие – 1 560 шт. Весь персонал обеспечен СИЗ в достаточном количестве. Во всех отделениях имеется неснижаемый запас СИЗ, — говорится в сообщении.

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