У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Животноводческая отрасль региона на 5-6% за год увеличила объемы производства всех основных видов продукции: молока, куриного яйца, мяса. Самым динамично растущим направлением стало мясное скотоводство, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, в настоящее время идет разработка Стратегии развития мясного скотоводства в Новосибирской области, предусматривающая значительное увеличение числа хозяйств, занимающихся мясным скотоводством, поголовья животных, создание сети откормочных площадок – фидлотов.

— Для АПК нашей области развитие специализированного мясного скотоводства — одна из актуальных задач, поскольку по производству говядины регион пока не вышел на самообеспеченность (в отличие от мяса птицы и свиней, которое производится с профицитом и поставляется в другие регионы и на экспорт). По этой причине мерам по поддержке мясного скотоводства на региональном уровне уделяется приоритетное внимание. — отметил он.

Евгений Лещенко подчеркнул, что в результате мер господдержки отрасли в настоящее время сфера мясного скотоводства стала самой динамично растущей отраслью сельского хозяйства Новосибирской области. Только в 2020 году создано 29 новых фермерских хозяйств и 15 новых ЛПХ, общее число сельскохозяйственных производителей, занимающихся мясным скотоводством, достигло в регионе 445.

Существенно увеличилось и поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород. На начало года в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х региона поголовье мясного скота составило 51,7 тыс. голов, что на 6,9 тыс. голов (15%) выше уровня прошлого года, поголовье мясных коров – 23,7 тыс. голов (увеличилось за 2020 год на 2,8 тыс. голов). Лидерами по численности поголовья мясных коров являются Куйбышевский, Купинский, Маслянинский, Баганский и Ордынский районы области.

Возросло и производство говядины: в 2020 году оно достигло 42 тыс. тонн, что на 3,4 тыс. тонн больше показателей прошлого года.

Среди задач развития отрасли на ближайшую перспективу – дальнейшее наращивание маточного поголовья, получение высокопродуктивного молодняка, улучшение племенных качеств животных, с привлечением лучшей мировой генетики. Также предполагается увеличивать площади кормовых культур для создания прочной кормовой базы и продолжить привлечение в эту отрасль сельхозпроизводителей, главным образом – в фермерском секторе.