У областных справороссов может смениться лидер

По итогам заседания президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» принято решение рекомендовать региональному отделению новой объединённой партии признать своим лидером секретаря бюро совета, депутата Заксобрания Новосибирской области, заместителя директора по развитию ООО СК «Вира-строй» Александра Аксёненко. Об этом сообщает официальный партийный сайт.

Это решение, как и решение о слиянии нескольких партий положительно оценивает пока действующий лидер новосибирских справороссов, также депутат Заксобрания Анатолий Кубанов.

— По мнению Анатолия Кубанова, обновление лидерского состава происходит в условиях взаимопонимания и ожидания всплеска дополнительного электорального интереса к партии, — сообщается на партийном сайте.

Напомним, что Александр Аксёненко в конце 2019 года был утверждён секретарём бюро реготделения «Справедливой России», в то время, как руководителем реготделения оставался Анатолий Кубанов, впоследствии возглавивший список справороссов на выборах Заксобрания в сентябре 2020 года. Аксёненко на этих выборах руководил избирательным партийным штабом.

В январе 2021 года было принято решение об объединении левых патриотических сил, положившее начало новой партии, в которую вошли «Справедливая Россия» (лидер Сергей Миронов»), «Патриоты России» (Геннадий Семигин) и «За правду!» (Захар Прилепин).

— Мы выступаем за немедленное объединение всех политических и общественных сил, отстаивающих интересы народа России, — говорится в тексте президиума «Справедливой России» на базе которой состоялось объединение. — Надо защитить политические и экономические интересы тружеников науки и культуры, промышленности и сельского хозяйства, бюджетной и социальной сферы, предпринимателей, пенсионеров, студентов и военнослужащих.

Стоит напомнить, что из трёх указанных партий в настоящее время только «Справедливая Россия» представлена как в Госдуме РФ, так и в Законодательном собрании. Новосибирской области.

В кулуарах ходит информация, что Александр Аксёненко может стать кандидатом на выборах в депутаты Государственной думы при поддержке не только «родной» партии, но и части единороссов, представленных сенатором Александром Карелиным. Источники Infopro54 не исключают, что Аксененко может пойти на выборы по округу №137.