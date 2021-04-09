Директора турфирмы будут судить за обман туристов

Прокуратура города Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора турфирмы, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2019 году руководитель туристического агентства ООО «Люкс Тревел» заключил с 77 гражданами и организацией договоры о подборе, бронировании и приобретении туров в различные страны, однако исполнять взятые на себя обязательства не намеревался.

— Полученными таким способом от потерпевших денежными средствами на сумму около 7,5 млн рублей он распорядился по своему усмотрению, — прокомментировали в городской прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска.