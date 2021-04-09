Рефинансируйте кредиты до 3 млн рублей по ставке от 4,9% годовых

Теперь можно взять 3 млн рублей, погасить свои кредиты в других банках, а оставшиеся деньги направить на любые цели.

Каждый из нас находится в поиске более выгодных для себя условий, тем более если речь идет о потребительском кредитовании. Программа рефинансирования – это уникальная возможность снизить свою финансовую нагрузку. Рефинансирование в Банке «Левобережный» позволит вам не только получить дополнительные денежные средства, но и уменьшить процентную ставку, сэкономить на ежемесячных платежах, объединить свои кредиты и платить только в один банк в удобный для вас день.

В кредит можно взять от 5 тысяч до 3 млн рублей на срок от 6 месяцев до 5 лет. Процентная ставка зависит от суммы кредита и категории заемщика*. Деньги перечисляются в один или несколько банков, кредиты в которых вы рефинансируете. Сумму, превышающую остаток задолженности по рефинансируемым кредитам, можно получить любым удобным способом – наличными в кассе или безналичным перечислением. Таким образом, вы сможете не только погасить свои кредиты в других банках, но и приобрести то, на что вам не хватало средств.

Воспользоваться программой рефинансирования можно, если:

с момента заключения кредитного договора в другом банке прошло не менее 3 месяцев;

у вас нет текущей просроченной задолженности;

максимальная допущенная ранее просроченная задолженность не превышает 30 дней.

Предложение действует до 30 июня 2021 года. Оставьте заявку на рефинансирование на сайте или в любом отделении Банка «Левобережный». Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555.

* Первоначальная ставка по кредиту – от 9,9% до 13,9% годовых в зависимости от суммы кредита и категории заемщика. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов. Для снижения процентной ставки заемщик должен порекомендовать взять кредит в Банке «Левобережный» другому лицу. По истечении каждого календарного месяца пользования кредитом процентная ставка по действующему кредитному договору заемщика уменьшается на 1 процентный пункт за каждый факт выдачи кредита другому клиенту в Банке «Левобережный» по рекомендации заемщика.

Также вы можете подключить услугу «Ваша гарантия минимальной ставки» и вернуть до 50% от суммы уплаченных процентов. В случае выполнения условий после полного погашения кредита производится автоматический пересчет процентов с дальнейшей выплатой разницы между уплаченными процентами по ставке кредита и сниженной ставкой. Разница возвращается на счет заемщика в течение 5 дней.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте www.nskbl.ru.

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