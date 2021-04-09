Рекламодателям

Рефинансируйте кредиты до 3 млн рублей по ставке от 4,9% годовых

  • 09/04/2021, 15:05
Банк «Левобережный» увеличил сумму по программе рефинансирования потребительских кредитов.

Теперь можно взять 3 млн рублей, погасить свои кредиты в других банках, а оставшиеся деньги направить на любые цели.

Новости компанийКаждый из нас находится в поиске более выгодных для себя условий, тем более если речь идет о потребительском кредитовании. Программа рефинансирования – это уникальная возможность снизить свою финансовую нагрузку. Рефинансирование в Банке «Левобережный» позволит вам не только получить дополнительные денежные средства, но и уменьшить процентную ставку, сэкономить на ежемесячных платежах, объединить свои кредиты и платить только в один банк в удобный для вас день.

В кредит можно взять от 5 тысяч до 3 млн рублей на срок от 6 месяцев до 5 лет. Процентная ставка зависит от суммы кредита и категории заемщика*. Деньги перечисляются в один или несколько банков, кредиты в которых вы рефинансируете. Сумму, превышающую остаток задолженности по рефинансируемым кредитам, можно получить любым удобным способом – наличными в кассе или безналичным перечислением. Таким образом, вы сможете не только погасить свои кредиты в других банках, но и приобрести то, на что вам не хватало средств.

Воспользоваться программой рефинансирования можно, если:

  • с момента заключения кредитного договора в другом банке прошло не менее 3 месяцев;
  • у вас нет текущей просроченной задолженности;
  • максимальная допущенная ранее просроченная задолженность не превышает 30 дней.

Предложение действует до 30 июня 2021 года. Оставьте заявку на рефинансирование на сайте или в любом отделении Банка «Левобережный». Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555.

* Первоначальная ставка по кредиту – от 9,9% до 13,9% годовых в зависимости от суммы кредита и категории заемщика. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов. Для снижения процентной ставки заемщик должен порекомендовать взять кредит в Банке «Левобережный» другому лицу. По истечении каждого календарного месяца пользования кредитом процентная ставка по действующему кредитному договору заемщика уменьшается на 1 процентный пункт за каждый факт выдачи кредита другому клиенту в Банке «Левобережный» по рекомендации заемщика.

Также вы можете подключить услугу «Ваша гарантия минимальной ставки» и вернуть до 50% от суммы уплаченных процентов. В случае выполнения условий после полного погашения кредита производится автоматический пересчет процентов с дальнейшей выплатой разницы между уплаченными процентами по ставке кредита и сниженной ставкой. Разница возвращается на счет заемщика в течение 5 дней.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте www.nskbl.ru.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

460

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : финансы рефинансирование Левобережный банк банки


0
0
Новости Сибири

Каталог недвижимости

В Кузбассе сельские администрации оштрафовали за отсутствие в селах похоронных служб

06/04/2021, 10:20

Опасайтесь сайтов-двойников!

01/04/2021, 19:01

Бывшие склады Минобороны в Омске будут проданы на торгах

31/03/2021, 15:29

Актуальный разговор

В обществе сформировался очень глубокий уровень психологической усталости

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

В Новосибирске снова начались протесты против «мусорной» концессии

09/04/2021, 15:03

Инвестор вложит в производство венозных порт-систем в Биотехнопарке 380 млн рублей

09/04/2021, 13:31

Россиян предупредили о крупной атаке на счета с помощью перехвата СМС с кодами авторизации

09/04/2021, 13:19

Застройщики не могут передать квартиры обманутым дольщикам

09/04/2021, 12:46

Глава Первомайского района ушел в большую политику

09/04/2021, 12:40

12 апреля в Новосибирске стартует безлимитный проездной

09/04/2021, 12:24

Накануне выборов регионы поднимают тему индексации пенсий работающим пенсионерам

09/04/2021, 12:20

Новости компаний

ВТБ снижает ставки по ипотеке

09/04/2021, 14:03

ПСБ запустил тариф для бизнеса с бесплатными онлайн-платежами

09/04/2021, 13:48

Продажи ипотеки в Новосибирской области достигли 7,9 млрд рублей с начала года

09/04/2021, 11:57

ГК «Дом-Строй» построит комфортный жилой квартал во французском стиле рядом с Нарымским сквером

09/04/2021, 11:07

«Ростелеком» проведет в Новосибирске обучающий семинар по информационной безопасности

09/04/2021, 10:46

Экономика

В Новосибирске снова начались протесты против «мусорной» концессии

В Новосибирске снова начались протесты против «мусорной» концессии

Росреестр может закрыть водоемы от граждан

Земля уходит из-под города

В Новосибирске выявлено предприятие-чемпион по незаконному списанию запчастей

Индустрия развлечений в Новосибирске ищет кадры

Финансы

Женский подход к инвестированию на фондовом рынке

Цифровые привычки постпандемийного периода

Пандемия, экосистема и новые вызовы

Банк «Открытие» увеличил кредитный портфель в Новосибирске до 25 млрд рублей

Сибирские компании разместили облигации на 264 млрд рублей

Политика

Глава Первомайского района ушел в большую политику

Глава Первомайского района ушел в большую политику

Дело по скверу на Демакова вернули прокуратуре

Центр управления регионом идет в село

Мэрия Новосибирска определилась с формой департамента промышленности

Горсовет Новосибирска не согласился снизить планку легитимности фракций

Недвижимость

Застройщики не могут передать квартиры обманутым дольщикам

Застройщики не могут передать квартиры обманутым дольщикам

Компания группы «Первого строительного фонда» выходит на Южно-Чемской жилмассив

Стать рантье: как заработать на сдаче недвижимости

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Технологии

Россиян предупредили о крупной атаке на счета с помощью перехвата СМС с кодами авторизации

Разработка резидента Академпарка заинтересовала стекольные заводы СНГ

Samsung устанавливает приложения, которые нельзя удалить

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Телекоммуникации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

12 апреля в Новосибирске стартует безлимитный проездной

«Новосибирскавтодор» достроит Восточный обход Новосибирска

Топ-5 самых продаваемых брендов Новосибирской области снова возглавил Toyota

В 2021 году цены на автомобили вырастут в среднем до 10%

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

Медицина

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Авто

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

Туризм

S7 Airlines открыла продажу на рейсы в 6 иностранных городов

В 2020 году Новосибирскую область посетило более 37 тысяч иностранных туристов

Почему школьники заваливают краеведение на ВПР и контрольных?

Новосибирцы смогут улететь на отдых еще в шесть стран

МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

Общество

СГК вложит в ремонт энергоблока Новосибирской ТЭЦ-5 около 200 млн рублей

Среди молодежи и подростков растут депрессивные настроения

Успейте забронировать отдых на лето в Новосибирской области

Креативные кластеры и арт-пространства будут запущены в Новосибирске до конца 2021 года

РУСФОНД собирает деньги на лечение малышки с церебральным параличом

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

×
×
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска