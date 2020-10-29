У предпринимателей региона резко вырос спрос на таможенные льготы

За январь-сентябрь 2020 года Новосибирской таможней в федеральный бюджет было перечислено 19,8 млрд рублей, что на 200 млн рублей меньше, чем за такой же период 2019 года, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни. При этом общая сумма льгот по уплате таможенных платежей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась более чем в 30 раз и составила 19,1 млрд рублей.

Отмечается, что льготы предоставлялись на определенные категории товаров в соответствии с таможенным законодательством РФ.

Значительно увеличилась сумма предоставленных льгот при ввозе деталей для ремонта и технического обслуживания пассажирских самолетов – с 48 млн до 1,5 млрд рублей (увеличение в 33 раза), сумма льгот ввозе племенной продукции – с 2 млн до 22,6 млн рублей (увеличение в 9,4 раза), сумма льгот при перемещении через границу товаров в рамках международного сотрудничества в области исследования космического пространства – с 227 млн до 2,2 млрд рублей (увеличение в 8,6 раза) и при ввозе медицинских товаров – с 168 млн до 238 млн рублей (рост на 42%).

Также, в 2020 году, через Новосибирскую таможню были ввезены гражданские самолеты для использования в пределах территории ЕАЭС и международных перевозок. Сумма льгот по уплате таможенных платежей при ввозе самолетов составила 15 млрд рублей.

— В целом, структура внешнеторгового оборота Новосибирской области отражает деятельность промышленного мегаполиса с развитым машиностроительным, наукоемким производством. Широчайшая номенклатура насчитывает свыше 3 тысяч классификационных кодов товаров в год, — рассказали в пресс-службе.

Из Новосибирской области вывозятся, в основном, топливно-энергетические товары, минеральная и машиностроительная продукция, продовольствие, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

Ввозится в Новосибирскую область преимущественно машиностроительная продукция, текстильные изделия и обувь, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, продовольственные товары.

Основные страны-партнеры в экспорте: Китай, Германия, Индия, Франция, Корея, Вьетнам. Основные страны-партнеры в импорте: Китай, США, Германия, Япония, Турция.

Фото: пресс-служба Новосибирской таможни