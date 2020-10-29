Мэр простится с советниками

С января следующего года советники мэра Новосибирска исчезнут, то есть перестанут осуществлять свои полномочия. Об этом на сессии горсовета объявила начальник правового департамента мэрии Маргарита Маслова при обсуждении вопроса об индексации зарплат муниципальным служащим.

— У мэра слишком много непонятных советников, подпадают ли они под индексацию? — спросил чиновницу депутат Игорь Украинцев («Лига эффективности»).

Как пояснила в ответ Маслова, не подпадают.

— С 1 января 2021 года советников не будет, — дополнила она.

В связи с чем планируется их исход, чиновница не уточнила.

Что касается перспектив части советников, а именно приближенных к Анатолию Локтю по партийной линии, то, как сообщил редакции ряд источников, близких к обкому КПРФ, в настоящее время прорабатываются варианты их трудоустройства, скорее всего, в районных администрациях. Речь идет об экс-депутате заксобрания Андрее Жирнове, экс-депутате горсовета Новосибирска Иване Конобееве и бывшем вице-спикере горсовета Ренате Сулейманове. Напомним, что если первые двое числятся в советниках уже довольно продолжительное время, то Сулейманов был устроен уже по итогам выборной кампании 2020-го, когда в результате проигрыша лидеру новосибирских «навальнистов» Сергею Бойко потерял не только мандат, но и рабочее место. До недавнего времени по соцсетям и телеграмм-каналам ходила информация о его предстоящем трудоустройстве на пост главы Октябрьского района.

— Пост главы Октябрьского района, который, по слухам, прочат коммунисту Ренату Сулейманову, можно считать одновременно и наградой, и издевательством, — сообщал, в частности, телеграмм-канал «Трамвай №13». — С одной стороны, вряд ли можно предложить что-то большее проигравшему депутату его поколения. Но с другой — для бывшего вице-спикера, работавшего в городском совете с 1996 года, заштатное место районного главы выглядит очевидной политической пенсией.

Однако этот сценарий реализован не был.

— Сулейманов отказался, — говорит источник редакции.

В настоящее время, по информации нескольких источников Infopro54 в КПРФ, секретарю реготделения партии прочат также статус кандидата от КПРФ в депутаты Госдумы по округу №136 (Центральный, Октябрьский, Дзержинский, Новосибирский, Тогучинский, Черепановский, Болотнинский, Маслянинский, Мошковский районы, Кольцово). Пятью годами ранее Сулейманов на этой территории проиграл выборы единороссу Максиму Кудрявцеву

Что касается двух других упомянутых советников, то фактически все источники сходятся к тому, что если они и получат статус кандидатов в депутаты Госдумы, то максимум в составе списка и не на самых ведущих позициях. Несмотря на то, что, к примеру, Жирнов участвовал в предыдущих выборах в федеральный парламент по округу 135 (Заельцовский, Калининский, Железнодорожный, Новосибирский, Венгеровский, Колыванский, Куйбышевский, Кыштовский, Северный, Татарский, Убинский, Усть-Таркский, Чановский, Чистоозерный, Обь), проиграв своему тезке-единороссу Каличенко, бывшему на тот момент депутатом горсовета Новосибирска, к повторному выдвижению советника мэра на округе в партии относятся настороженно.

— С одной стороны, конечно, он персона медийная, известная, более раскрученная, чем кто-либо еще, — говорит собеседник редакции. — С другой — последняя выборная кампания оставила за ним, скажем так, негативный шлейф.

Напомним, что кампания по выборам депутатов заксобрания области и горсовета Новосибирска в Заельцовском районе, по результатам которой Жирнов проиграл независимому депутату Илье Полякову, а другой советник мэра Конобеев — ЛДПРовцу Стрекалову, сопровождалась несколькими скандалами, у истоков которых стояли кандидаты от КПРФ. Кроме того, к обеим персонам неоднозначное отношение и внутри самой партии. Как уже ранее сообщалось, по итогам отчетно-выборной конференции реготделения КПРФ в ноябре 2018 года один из них набрал немало «черных шаров» от однопартийцев, другому и вовсе большинством голосов заказали вход в состав обкома КПРФ. По информации редакции, Конобеева уже «примеряли» к Первомайскому району в руководство местной парторганизации, от чего коммунисты района были, мягко говоря, не в восторге. Сейчас к району, точнее, к его администрации «примеряют» вице-мэра Артема Скатова, во многом, кстати говоря, ответственного за ход и результаты кампании в Заельцовском районе. По одной из версий, его могут назначить на пост заместителя главы по экономике — вместо занимающего эту должность бывшего пресс-секретаря мэра Артема Роговского.

— Роговский не лучшим образом справляется со своей должностью, — сообщают в политических кругах района, отмечая все же, что странно было бы ожидать лучших результатов от замглавы по экономике, большую часть жизни проработавшего в журналистике, и высказывая сомнения, что Скатов с этим функционалом справится успешнее предшественника.

По другой, более экзотичной версии вице-мэра за результат кампании могут «премировать» понижением до главы района вместо Виталия Новоселова.

— Он хочет избираться при поддержке Локтя, — сообщает близкий к районному отделению КПРФ источник. — Но не факт, что его в обкоме утвердят.

По информации мэрии Новосибирска, помимо упомянутых Сулейманова, Жирнова и Конобеева, советниками главы города являются Павел Петер, Александр Катюхин, Виктор Воронов и Петр Дикарев.

Фото из группы КПРФ Новосибирск Вконтакте