Куда уходят ваши деньги?

Зарабатывать больше или тратить меньше? Существует множество ситуаций, когда первое — практически недоступный скилл (способность или умение, если по-старому). И просто неприятно иногда осознавать, что почти все, заработанное непосильным трудом, снова улетело в трубу. Так что выходит полезнее найти способы урезать расходы. Более того, иногда от разумного и осознанного урезания расходов получается сплошная польза не только кошельку, но и желудку, и гардеробу, и настроению! Как можно добиться подобного результата?

Весь фокус в том, чтобы определить правильный лично для себя способ экономии. Множество профессиональных психологов работают на корпорации, продающие свой товар или услуги, чтобы помочь им в деле облегчения кошельков. Другие учат тому же, то есть пишут книги и преподают будущим предпринимателям искусство продавать. Но в силе их методов убеждения заключена и их слабость, ибо “бьют” они по площадям (а по-настоящему индивидуальный подход к клиенту начинается в лакшери сегменте, представители которого разберутся со своими деньгами и без наших советов). Противопоставить сильному, профессиональному, но обобщенному давлению можно, вероятно, только точечный, уникальный выход для каждого конкретного адресата этого давления. Так что перед решением вопроса “как научится экономить”, стоит прежде всего как следует покопаться в себе и честно ответить самому себе на вопросы:

что заставляет меня тратить больше, чем могу себе позволить

нехватку чего я восполняю покупкой очередной ненужной вещи

какой способ экономии вызовет во мне больший отклик

Далее предлагаем ознакомиться с возможными вариантами причин шопоголизма и способами борьбы с ним. Не обязательно ваш случай будет в точности соответствовать одному из пунктов. Как уже говорилось, самое важное в данном деле — подобрать персональный ключ!

Для кого-то наилучшим выходом будет ведение домашней бухгалтерии. Если вас не ввергает в тоску мысль ежедневно скрупулезно заносить все данные о расходах/приходах, а в конце периода (недели/месяца/квартала) проводить анализ трат по статьям — попробуйте. Можно придумать свои инструменты или воспользоваться одной из уже разработанных программ. Для начала простая табличка в Exsel подойдет. Возможно, главная статья расходов окажется для вас неожиданностью, и заставит задуматься и приложить фантазию к ее сокращению. Вызов для ума!

Возможно, для вас причиной покупок является жажда обладания, или стремление демонстрировать свое превосходство, успешность? Тогда можно попробовать переключить эту жажду на сами деньги. Открыть специальный счет в банке, складывать туда деньги каждый раз, когда получилось отказаться от спонтанной или демонстративной покупки, и наслаждаться ростом цифр счета.

Небольшая модификация предыдущего пункта — Цель. Не просто начать экономить, но поставить впереди морковку в виде будущей квартиры, машины мечты или просто Артефакта, на который ОЧЕНЬ хочется накопить денег. Составить дорожную карту, подводить промежуточные итоги, радоваться, отмечая на графике пройденный путь. Цель, разумеется, следует подобрать достойную.

Для кого-то поход по магазинам — сам по себе удовольствие. Ибо “британские ученые” давно установили, что при входе в торговый центр у женщин выброс “гормонов счастья” сравним с таковым от хорошего секса. Вывод прост — нужно найти или придумать другие способы для выработки в организме этих гормонов. Ведь эндорфины можно получать не только от покупок, просто придется приложить немножко больше усилий и фантазии. Но выход на природу (в парк) и игры на свежем воздухе не только обеспечат удовольствием, но и скажутся гораздо лучше на цвете лица!

Наконец, есть люди, для которых настоящим стимулом может оказаться критика. Точнее, самокритика — конструктивная. Свежим взглядом охватить залежи вещей в гардеробе и кладовках, перебрать их, составить списки и обнаружить, что преобладающее количество строк в этих списках занимают вещи из разряда “куплено напрасно, не использовалось”. Хотя в момент покупки была уверенность, что очень, вот прямо очень необходимая вещь! Осторожно: самобичевание достаточно редко приводит к долговременному положительному результату, пользоваться им стоит, только если вы уверены, что для вас лично метод безопасен и полезен.

Оказывается, есть и такая зависимость — ониомания. От греческого ὤνιος — “для продажи”. Шопоголизм на грани патологии, сродни другим зависимостям, избавиться от которых в большинстве случаев невозможно без профессиональной помощи. Если вы ощущаете апатию без регулярного бессмысленного облегчения кошелька, или осознание этой бессмысленности вас настигает значительно позже, а в момент покупок разум будто отключается — возможно, стоит обратиться за помощью к психотерапевту. Да, это тоже расходы. К тому же, подбор подходящего специалиста — дело непростое (тема для отдельной большой статьи). Однако, любое патологическое состояние требует излечения, и перенаправить деньги на борьбу с ним — необходимо, полезно и важно.

Фото с сайта pixabay.com