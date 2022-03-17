У рубля есть шанс на удачное завершение недели

Как сообщил Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, рубль продолжил укрепляться на торгах в среду, в моменте отправив доллар к уровням начала марта на отметке 91 руб. Сегодня котировки пытаются отскочить, поднявшись в район уровня 100 руб., но пока восходящий импульс носит скромный характер на фоне сохраняющейся слабости USD на международной арене.

— Текущему планомерному укреплению рубля способствует сразу несколько факторов. Это и меры поддержки властей, и снятие перепроданности, и ослабление общих позиций американской валюты, и, конечно же, некоторые подвижки в переговорах, где ультимативный характер требований сторон постепенно сглаживается. Однако понижательные риски для российской валюты не только сохраняются, но и остаются высокими, — отмечает эксперт.

В пятницу состоится заседание Банка России, который, по мнению Николая Переславского, вряд ли станет трогать ставки после их недавнего повышения до 20%. Таким образом, у «россиянина» есть шанс расположить доллар под отметкой 100 руб. перед выходными, но при условии, что на геополитической арене не произойдет существенных ухудшений.