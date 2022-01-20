«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Как сообщили эксперты Банкавто (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей), в 2021 году, как и в прежние годы, рейтинг по продажам пикапов возглавил UAZ Pickup – 3 006 а/м. Однако его продажи продолжают снижаться.

— В период 2017-19 гг. этот автомобиль продавался у нас по 3,6-3,8 тысячи «штук». Toyota Hilux (2 968 а/м) и Mitsubishi L200 (2 355 а/м), занявшие второе и третье места, напротив, в 2021-м находили больше поклонников. Продажи первого вседорожника возросли на 15%, а второго — более чем в полтора раз, — говорится в сообщении.

Среди пикапов очень активно в 2021-м, как и в других классах автомобилей, выступили китайцы.

— Так, продажи GW Wingle 7 (четвертое место в рейтинге) едва не дотянулись до тысячи штук (964 а/м), продемонстрировав прирост в 8,5 раз за год. Новичок 2021 года GW Poer (номер пять) разошелся тиражом 390 а/м и сразу обогнал Isuzu D-Max (299 а/м, -40%), занявшего шестое место. Падение объемов реализации надежнейшего пикапа японской марки связано и с дефицитом, и с ожиданием машины нового поколения, — отметили эксперты Банкавто.

В целом, пикапы давно зарекомендовали себя как очень выносливые, даже на плохих дорогах, автомобили, что традиционно ценно в России. С учетом высокой грузоподъемности и других потребительских качеств этих машин они продолжают увеличивать число поклонников. Причем, несмотря на то, что с российского рынка ушли дорогие модели пикапов FIAT, Mercedes-Benz и Volkswagen, общее число продаж вседорожников такого типа за последний год выросло. В 2020-м нашли владельцев 8 812 пикапов всех марок, в 2021-м – 10 014.