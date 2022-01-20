Бастрыкин поручил организовать в Новосибирске доследственную проверку фактов «минирования» школ и вузов

— В Новосибирске по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки по фактам поступивших в правоохранительные органы сообщений о «минировании» в ряде школ города, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

Напомним, эвакуация прошла сразу нескольких десятков учебных заведений Новосибирска утром в среду, 19 января, после сообщения анонима о минировании зданий. В Сети появился текст рассылки о «взрывчатке», из-за которой студенты и школьники покинули здания учебных учреждений.