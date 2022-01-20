Барнаульский застройщик получил еще один участок в Новосибирске

Распоряжением губернатора Новосибирской области компании ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» (входит в барнаульскую ГК «Союз») предоставлен земельный участок площадью 49277 кв. м в Ленинском районе Новосибирска на улице Большой. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МИП) компания планирует построить на участке не менее 51257,6 кв. м жилья. Из них не менее 1282 кв. м — передать в собственность обманутых дольщиков.

Срок реализации проекта составляет 10 лет. Квартиры должны быть переданы гражданам в 2024 году.

Кроме того, согласно МИП, застройщик должен внести не менее 47 млн рублей на завершение строительства объекта в микрорайоне «Закаменский», 16 стр.

Напомним, в ноябре 2021 года губернатор области Андрей Травников рекомендовал мэру Новосибирска Анатолию Локтю предоставить застройщику ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» три земельных участка на улице Беловежской в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП). В рамках этого проекта компания получит в общей сложности 5,7 тысячи кв. м для средне- и многоэтажного строительства. В течение 10 лет после заключения договора застройщик должен возвести на участке многоквартирный многоэтажный жилой дом общей площадью не менее 10300 кв. м, из которых не менее 258 кв. м жилых помещений или не менее 2,5%, передать обманутым дольщикам. Срок передачи жилых помещений гражданам — 2024 год.

В августе 2021-го стало известно, что ООО СЗ «Союз-Инвест» в рамках МИП направит 35,5 млн рублей на решение вопроса обманутых дольщиков дома №16 микрорайона «Закаменский», а также предоставит почти 1000 кв. м жилья в собственность граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. При этом девелопер получит участок в Ленинском районе Новосибирска на улице Большой, площадью 36930 кв. м. На площадке компания должна построить не менее 39040 кв. м жилья, из которых не менее 977 кв. м жилых помещений — передать дольщикам долгостроев.

В конце ноября 2021 года Минстрой Новосибирской области сообщал, что в Новосибирске 63 проблемных объекта долевого строительства. На тот момент на территории области действовали 25 масштабных инвестиционных проектов. По мере их реализации, как сообщают в региональном правительстве, инициаторами МИП будут переданы более 23 тысяч кв. м жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Также, благодаря МИПам, ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1,3 млрд рублей. Более 20 долгостроев региона планируется достраивать именно благодаря МИПам.