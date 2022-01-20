Барнаульский застройщик получил еще один участок в Новосибирске

Распоряжением губернатора Новосибирской области компании ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» (входит в барнаульскую ГК «Союз») предоставлен земельный участок площадью 49277 кв. м в Ленинском районе Новосибирска на улице Большой. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МИП) компания планирует построить на участке не менее 51257,6 кв. м жилья. Из них не менее 1282 кв. м — передать в собственность обманутых дольщиков.
Срок реализации проекта составляет 10 лет. Квартиры должны быть переданы гражданам в 2024 году.
Кроме того, согласно МИП, застройщик должен внести не менее 47 млн рублей на завершение строительства объекта в микрорайоне «Закаменский», 16 стр.
Напомним, в ноябре 2021 года губернатор области Андрей Травников рекомендовал мэру Новосибирска Анатолию Локтю предоставить застройщику ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» три земельных участка на улице Беловежской в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП). В рамках этого проекта компания получит в общей сложности 5,7 тысячи кв. м для средне- и многоэтажного строительства. В течение 10 лет после заключения договора застройщик должен возвести на участке многоквартирный многоэтажный жилой дом общей площадью не менее 10300 кв. м, из которых не менее 258 кв. м жилых помещений или не менее 2,5%, передать обманутым дольщикам. Срок передачи жилых помещений гражданам — 2024 год.
В августе 2021-го стало известно, что ООО СЗ «Союз-Инвест» в рамках МИП направит 35,5 млн рублей на решение вопроса обманутых дольщиков дома №16 микрорайона «Закаменский», а также предоставит почти 1000 кв. м жилья в собственность граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. При этом девелопер получит участок в Ленинском районе Новосибирска на улице Большой, площадью 36930 кв. м. На площадке компания должна построить не менее 39040 кв. м жилья, из которых не менее 977 кв. м жилых помещений — передать дольщикам долгостроев.
В конце ноября 2021 года Минстрой Новосибирской области сообщал, что в Новосибирске 63 проблемных объекта долевого строительства. На тот момент на территории области действовали 25 масштабных инвестиционных проектов. По мере их реализации, как сообщают в региональном правительстве, инициаторами МИП будут переданы более 23 тысяч кв. м жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Также, благодаря МИПам, ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1,3 млрд рублей. Более 20 долгостроев региона планируется достраивать именно благодаря МИПам.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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