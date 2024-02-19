«Убивать не планировал»: силовики задержали подпольного оружейника в Новосибирске

Полицейские совместно с коллегами из УФСБ и Росгвардии установили и задержали хозяина подпольного оружейного цеха. Им оказался 53-летний житель Новосибирска, который заявил правоохранителям, что незаконное увлечение всего лишь хобби.

― Во время обыска обнаружили и изъяли более 1000 боеприпасов, 800 заготовок для их изготовления, 1 револьвер и 3 пистолета кустарного производства. Также по месту жительства фигуранта находились оборудование для изготовления оружия и боеприпасов, различные запчасти для боевого оружия, компьютер, заготовки стволов с нарезами, 1 нарезной карабин, ― прокомментировали в УФСБ по Новосибирской области.

Коллекцию силовикам пришлось изъять и отправить на экспертизу. Но уже сейчас понятно, что боеприпасы вполне годны для выстрелов.

― Это мое увлечение. Убивать и демонстрировать я не планировал. Хобби такое, ― оправдывался задержанный.

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.