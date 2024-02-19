Роструд напомнил о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале

Россияне, которые трудятся на пятидневке, будут отдыхать три дня — с 23 по 25 февраля, говорится в Telegram-канале Роструда, соответственно трудовая неделя станет на один день короче. При этом 22 февраля, так как это предпраздничный день, продолжительность рабочего дня сократится на один час, напомнили в ведомстве.

В Роструде уточнили, что при шестидневной рабочей неделе суббота, 24 февраля, будет считаться также выходным днем.

В соответствии с утвержденным российским правительством календарем выходных и праздничных дней на текущий год, работающие по пятидневному графику граждане смогут отдохнуть три дня, с 8 по 10 марта, в честь Международного женского дня.

Этой весной также выходными будут дни с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая.

Ранее редакция сообщала, что длительный сон в выходные способен понизить риск инсульта.