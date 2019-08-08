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Уборочная кампания стартовала

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в этом году расчетно составит 2,5 млн тонн зерна в весе после доработки — на уровне 2018 года.
  • 08/08/2019, 16:28
Уборочная кампания стартовала

Аграрии восьми муниципальных районов Новосибирской области приступили к уборке урожая — озимой пшеницы, озимой ржи, а также овса и гороха. Предварительные прогнозы на уборочную кампанию рассмотрены в министерстве сельского хозяйства региона на совещании с представителями сельских районов. Как сообщили в региональном минсельхозе, по оперативным данным, скошено 3672 га, обмолочено 3522 га, валовый сбор составил 6100 тонн. Первыми к уборке зерновых и зернобобовых приступили хозяйства Сузунского, Краснозерского и Доволенского районов. Согласно провизорному балансу зерна, предоставленному администрациями муниципальных районов Новосибирской области, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составит 2,5 млн тонн зерна в весе после доработки (на уровне 2018 года), при средней урожайности 17,7 ц/га, уточняет пресс-служба правительства.

Всего на территории региона зерно предстоит собрать на площади 1,42 млн га. По оценкам министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, считает, что прогнозируемая урожайность позволит полностью обеспечит внутреннюю потребность Новосибирской области и реализовать за ее пределы порядка 700 тысяч тонн зерна, сохранив набранные высокие темпы экспорта.

Фото Евгении Серёгиной

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