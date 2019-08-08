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«Экспоцентр» застраховали почти на 2 млрд

Новосибирский филиал «АльфаСтрахование» обеспечил страховой защитой имущество, принадлежащее «Новосибирск Экспоцентру».
  • 08/08/2019, 16:19
«Экспоцентр» застраховали почти на 2 млрд

Согласно договору, имущество комплекса застраховано на 1,9 млрд руб на случай гибели, утраты или повреждения в результате пожара, удара молнии, взрыва газа, падения летающих объектов или их частей и грузов, опасных природных явлений, противоправных действий третьих лиц, перечисляет пресс-служба страховщика.

— Имущество комплекса «Новосибирск Экспоцентр» под надежной страховой защитой. При возникновении непредвиденных обстоятельств, предусмотренных договором страхования, мы оперативно произведем урегулирование убытков и сохраним финансовую стабильность клиента. Уверены, что наше сотрудничество будет успешным, —  говорит Олег Козлов, заместитель директора по корпоративным продажам Новосибирского филиала «АльфаСтрахование».

ООО «Новосибирск Экспоцентр» — крупнейший за Уралом выставочный комплекс, не имеющий аналогов в России по технологическому оснащению. Он был спроектирован и построен по современным технологиям строительства энергоэффективных зданий с использованием концепции green building. Общая площадь «Экспоцентра» превышает 38 тыс. кв. м. Учредитель — Екатерина Павлинова (99,5%). УК компании 1 млн рублей.

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