В Новосибирске стартовал образовательный проект для молодежи

21 сентября на площадке СГУПС состоялось открытие образовательной программы «Сибирское лидерство – стратегия действий», сообщили в пресс-службе проекта.

Отмечается, что в программе принимают участие предприниматели, стартаперы, студенты университетов города Новосибирска.

На протяжении 7 дней участников ждут экскурсии в различные компании и производственные организации Новосибирска, возможность пообщаться с их руководителями, познакомиться с приоритетными социально-экономическими и технологическими программами РФ (НТИ). Также с участниками будут работать федеральные и региональные эксперты, которые окажут консультационную поддержку их проектам. Презентация проектов состоится в рамках demo-дня.

Проект «Сибирское лидерство – стратегия развития» направлен на объединение на одной площадке молодых общественных деятелей и ученых, членов студенческих объединений и клубов, органов студенческого самоуправления г. Новосибирска, создающих проекты, основанные на передовых достижениях технологии, культуры и науки Сибири.

Фото: предоставлено пресс-службой проекта