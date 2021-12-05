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Определяемся с местоположением шкафа купе в прихожей

  • 05/12/2021, 15:04
Прихожая является частью каждой квартиры, своего рода лицо дома. Именно в ней формируется первое мнение о жилплощади и ее обитателях. Поэтому целесообразно выбрать мебель, совмещающую в себе комфорт, вместительность и привлекательный внешний вид.

Если купить шкаф купе в прихожую, то это будет наилучший вариант системы хранения для верхней одежды и обуви.

На первый взгляд, местоположение шкафа купе в прихожей не вызывает трудностей. Владельцы домов или квартир знают, какой из углов или ниша пуста, и где необходимо разместить полки и отсеки для хранения одежды. Тем не менее, удобство и эффективность – лишь малая часть достоинств заказного шкафа.

Достоинства шкафов купе для прихожей

  • Значительная вместимость.
  • Компактность, можно разместить даже в узком помещении.
  • Хорошая прочность, долговечен.
  • Огромный выбор моделей.
  • Можно оформить индивидуальный заказ по необходимым размерам.

Определение пространства

  1. Нужно иметь точное представление, каких габаритов будет шкаф, и соизмерить его объем с площадью помещения. Если прихожая тесная, то установка крупноразмерной мебели создаст определенные трудности с передвижением. Например, если в холл шириной 100 см установить модель имеющую глубину 60 см, тогда оставшиеся 40 см не могут создать удобный и спокойный проход. К слову сказать угловой или встроенный шкаф, занимающий немного места в торце помещения – прекрасный вариант.
  2. Минимальная ширина шкафа – 100 см, а высота – 200 см. Хотя, если говорить о встраиваемой системе хранения от производителя, она может достигать потолка. Он должен иметь минимум пару дверей по 50 см каждая, но приятнее использовать широкие раздвижные дверцы.
  3. Минимальная глубина для нормального использования – 45 см. При необходимости, можно применить свои значения, но стоит учесть, что система раздвижения дверей займет около 10 см.
  4. При визите замерщика сопоставьте с интерьером желаемый экземпляр и размещение. Есть вероятность справиться с хранением имущества в прихожей и оформить интерьер жилища более изысканно, поместив шкаф в пустующую нишу или разграничив при помощи дверей часть узкого вытянутого холла, таким образом сделав из нее гардеробную.

В прихожих лучше всего делать шкафы купе на заказ по индивидуальным размерам – это позволит не только установить их в нужное место, но и выбрать оформление с внутренним наполнением по своему вкусу. Чаще всего фасад оформляют зеркалами, дающими возможность провести оценку внешнего вида перед тем как выйти из дома, а также из-за свойства визуального увеличения пространства помещения. Для привнесения индивидуальности чертам мебели можно добавить на зеркальную гладь пескоструйные узоры, кожаные или облицованные вставки и так далее.

В такой же степени хороши варианты выбора и внутренних частей: полочек, ящиков и тому подобного. Самая востребованная конфигурация – антресольная полка, верхние полки для шапок и нижние для обуви, штанга. Не редко добавляют ящики для ключей и прочей мелочевки, различные секции под пылесос или гладильную доску. При большой высоте делают пантографы вместо штанг. В общем и наполнение зависит лишь от требований к использованию внутреннего пространства.

Разобравшись в достоинствах и особенностях размещения, напоследок можно лишь добавить, что стоит обращаться только к профессионалам. Они помогут с подбором материалов и установкой системы хранения. Ведь чтобы добиться эстетичности и функциональности, следует иметь большой опыт.

Вы также можете в калькуляторе сделать расчет шкафа купе онлайн по своим размерам и узнать сколько стоит шкаф с доставкой и установкой под ключ. При расчете стоимости не забывайте указывать все необходимые параметры и включать необходимые функции в конструкторе.

Фото с сайта «Домашний уют»

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : товары для дома


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