Определяемся с местоположением шкафа купе в прихожей

Если купить шкаф купе в прихожую, то это будет наилучший вариант системы хранения для верхней одежды и обуви.

На первый взгляд, местоположение шкафа купе в прихожей не вызывает трудностей. Владельцы домов или квартир знают, какой из углов или ниша пуста, и где необходимо разместить полки и отсеки для хранения одежды. Тем не менее, удобство и эффективность – лишь малая часть достоинств заказного шкафа.

Достоинства шкафов купе для прихожей

Значительная вместимость.

Компактность, можно разместить даже в узком помещении.

Хорошая прочность, долговечен.

Огромный выбор моделей.

Можно оформить индивидуальный заказ по необходимым размерам.

Определение пространства

Нужно иметь точное представление, каких габаритов будет шкаф, и соизмерить его объем с площадью помещения. Если прихожая тесная, то установка крупноразмерной мебели создаст определенные трудности с передвижением. Например, если в холл шириной 100 см установить модель имеющую глубину 60 см, тогда оставшиеся 40 см не могут создать удобный и спокойный проход. К слову сказать угловой или встроенный шкаф, занимающий немного места в торце помещения – прекрасный вариант. Минимальная ширина шкафа – 100 см, а высота – 200 см. Хотя, если говорить о встраиваемой системе хранения от производителя, она может достигать потолка. Он должен иметь минимум пару дверей по 50 см каждая, но приятнее использовать широкие раздвижные дверцы. Минимальная глубина для нормального использования – 45 см. При необходимости, можно применить свои значения, но стоит учесть, что система раздвижения дверей займет около 10 см. При визите замерщика сопоставьте с интерьером желаемый экземпляр и размещение. Есть вероятность справиться с хранением имущества в прихожей и оформить интерьер жилища более изысканно, поместив шкаф в пустующую нишу или разграничив при помощи дверей часть узкого вытянутого холла, таким образом сделав из нее гардеробную.

В прихожих лучше всего делать шкафы купе на заказ по индивидуальным размерам – это позволит не только установить их в нужное место, но и выбрать оформление с внутренним наполнением по своему вкусу. Чаще всего фасад оформляют зеркалами, дающими возможность провести оценку внешнего вида перед тем как выйти из дома, а также из-за свойства визуального увеличения пространства помещения. Для привнесения индивидуальности чертам мебели можно добавить на зеркальную гладь пескоструйные узоры, кожаные или облицованные вставки и так далее.

В такой же степени хороши варианты выбора и внутренних частей: полочек, ящиков и тому подобного. Самая востребованная конфигурация – антресольная полка, верхние полки для шапок и нижние для обуви, штанга. Не редко добавляют ящики для ключей и прочей мелочевки, различные секции под пылесос или гладильную доску. При большой высоте делают пантографы вместо штанг. В общем и наполнение зависит лишь от требований к использованию внутреннего пространства.

Разобравшись в достоинствах и особенностях размещения, напоследок можно лишь добавить, что стоит обращаться только к профессионалам. Они помогут с подбором материалов и установкой системы хранения. Ведь чтобы добиться эстетичности и функциональности, следует иметь большой опыт.

Вы также можете в калькуляторе сделать расчет шкафа купе онлайн по своим размерам и узнать сколько стоит шкаф с доставкой и установкой под ключ. При расчете стоимости не забывайте указывать все необходимые параметры и включать необходимые функции в конструкторе.