Определяемся с местоположением шкафа купе в прихожей

Если купить шкаф купе в прихожую, то это будет наилучший вариант системы хранения для верхней одежды и обуви.
На первый взгляд, местоположение шкафа купе в прихожей не вызывает трудностей. Владельцы домов или квартир знают, какой из углов или ниша пуста, и где необходимо разместить полки и отсеки для хранения одежды. Тем не менее, удобство и эффективность – лишь малая часть достоинств заказного шкафа.
В прихожих лучше всего делать шкафы купе на заказ по индивидуальным размерам – это позволит не только установить их в нужное место, но и выбрать оформление с внутренним наполнением по своему вкусу. Чаще всего фасад оформляют зеркалами, дающими возможность провести оценку внешнего вида перед тем как выйти из дома, а также из-за свойства визуального увеличения пространства помещения. Для привнесения индивидуальности чертам мебели можно добавить на зеркальную гладь пескоструйные узоры, кожаные или облицованные вставки и так далее.
В такой же степени хороши варианты выбора и внутренних частей: полочек, ящиков и тому подобного. Самая востребованная конфигурация – антресольная полка, верхние полки для шапок и нижние для обуви, штанга. Не редко добавляют ящики для ключей и прочей мелочевки, различные секции под пылесос или гладильную доску. При большой высоте делают пантографы вместо штанг. В общем и наполнение зависит лишь от требований к использованию внутреннего пространства.
Разобравшись в достоинствах и особенностях размещения, напоследок можно лишь добавить, что стоит обращаться только к профессионалам. Они помогут с подбором материалов и установкой системы хранения. Ведь чтобы добиться эстетичности и функциональности, следует иметь большой опыт.
Вы также можете в калькуляторе сделать расчет шкафа купе онлайн по своим размерам и узнать сколько стоит шкаф с доставкой и установкой под ключ. При расчете стоимости не забывайте указывать все необходимые параметры и включать необходимые функции в конструкторе.
Фото с сайта «Домашний уют»
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