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Участниками «ЗаБега» в Новосибирске стали 3 000 человек

Помимо дистанций в 21 км., 10 км., 5 км., 2 км., любители спорта впервые смогли проверить свои силы в скандинавской ходьбе.
  • 20/05/2019, 10:22
Участниками «ЗаБега» в Новосибирске стали 3 000 человек

19 мая прошёл третий всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег». В Новосибирске на старт вышло 3000 бегунов, как профессионалов, так и любителей. Участие в забеге приняли даже самые маленькие спортсмены – для них была приготовлена 2-километровая дистанция, которую можно было преодолеть детям от 4 до 12 лет в сопровождении родителей.

 На протяжении всего мероприятия для зрителей и болельщиков работала фан-зона со спортивными и развлекательными активностями: массаж, дегустации на фуд-корте, зона активных тренировок, барбершоп и многое другое. Спортсмены и болельщики также смогли проверить уровень гемоглобина в крови.

Для Новосибирска организаторы приготовили зрелищный и запоминающийся маршрут: по главной транспортной «артерии» города – улице Кирова, мимо крупнейшей библиотеки в России за Уралом – Государственной научно-технической и театра «Глобус». Также специально для участников «ЗаБега» перекрыли Октябрьскую магистраль в центре города.

Помимо дистанций в 21 км., 10 км., 5 км., 2 км., любители спорта смогли проверить свои силы и в скандинавской ходьбе. По словам Николая Кувикина, организатора III Всероссийского полумарафона «ЗаБег» в Новосибирске, впервые в рамках полумарафона состоялся данный старт.

— Я надеюсь, что мы заложили маленький кирпичик и данная инициатива будет распространена по всей России. В полумарафоне участвует еще 18 городов и Новосибирск стал первооткрывателем в данном направлении, — обратился к собравшимся Николай Кувикин.

Каждый из участников получил памятную медаль и яркую футболку с символикой города-участника «ЗаБега». В 2019 году символом был выбран Коммунальный мост.

Полумарафон «ЗаБег» стал одним из самых крупных беговых мероприятий в стране, объединивших десятки тысяч неравнодушных к спорту. В планах у организаторов дальнейшее расширение: еще больше городов и участников, ещё больше ярких эмоций и впечатлений.

Фото: предоставлено организаторами проекта

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