Стартап из Новосибирска получил приз на Криптонит Startup Challenge

В Москве прошел финал всероссийского конкурса технологических проектов Криптонит Startup Challenge, сообщили в пресс-службе проекта.

Лучшими из 10 финалистов стали стартапы из Москвы, занимающиеся системами биометрической идентификации — удостоверение личности на основе голоса ИБРиС и распознавание по лицу и радужной оболочке глаз Iris Devices. Именно они разделили призовой фонд в 10 000 000 рублей и отправятся на обучение в академию BCG Digital Ventures в Берлин. Доли распределились таким образом – ИБРиС получил 6 000 000, а Iris Devices потратит на свое развитие 4 000 000 рублей.

Кроме главных двух наград был вручен приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования, в котором приняло участие около 400 человек. Победителем стал стартап Chatme.ai, который от партнера проекта BCG поедет в Берлин и пройдет обучение в академии BCG Digital Ventures. Команда разработала интеллектуальные диалоговые системы для бизнеса для создания чат-ботов, помогающих в том числе маршрутизировать диалоги на реальных операторов.

Проект Chatme.ai — коллективный труд более 20 человек: со-основателя стартапа Сергея Шлыкова, а также специалистов из Академгородка (НГУ) — Владимира Дюбанова, Дениса Брагина, Дмитрия Луппова, Сергея Алямкина.

Отмечается, что роботизированные ассистенты, разработанные специалистами из Академгородка (НГУ), должны распознать запрос сотрудника или клиента, проработать его, воспользовавшись данными корпоративных систем, и после этого дать исчерпывающий ответ.

— По сути, это — виртуальные ассистенты, которые будут решать простые задачи бизнеса, оптимизируя бизнес-процессы, освобождая время сотрудников для более сложных, креативных и творческих задач. Подобные системы будут интересны, в первую очередь, банковскому сектору, телекоммуникационным и страховым компаниям. Всем тем, у кого большой штат сотрудников, есть call-центры и много рутинных задач, — уточнили в пресс-службе Криптонит Startup Challenge.

Фото: предоставлено пресс-службой Криптонит Startup Challenge