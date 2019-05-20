 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Стартап из Новосибирска получил приз на Криптонит Startup Challenge

Команда разработала интеллектуальные диалоговые системы для бизнеса для создания чат-ботов.
  • 20/05/2019, 10:19
Стартап из Новосибирска получил приз на Криптонит Startup Challenge

В Москве прошел финал всероссийского конкурса технологических проектов Криптонит Startup Challenge, сообщили в пресс-службе проекта.

Лучшими из 10 финалистов стали стартапы из Москвы, занимающиеся системами биометрической идентификации — удостоверение личности на основе голоса ИБРиС и распознавание по лицу и радужной оболочке глаз Iris Devices. Именно они разделили призовой фонд в 10 000 000 рублей и отправятся на обучение в академию BCG Digital Ventures в Берлин. Доли распределились таким образом – ИБРиС получил 6 000 000, а Iris Devices потратит на свое развитие 4 000 000 рублей.

Кроме главных двух наград был вручен приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования, в котором приняло участие около 400 человек. Победителем стал стартап Chatme.ai, который от партнера проекта BCG поедет в Берлин и пройдет обучение в академии BCG Digital Ventures. Команда разработала интеллектуальные диалоговые системы для бизнеса для создания чат-ботов, помогающих в том числе маршрутизировать диалоги на реальных операторов.

Проект Chatme.ai — коллективный труд более 20 человек: со-основателя стартапа Сергея Шлыкова, а также специалистов из Академгородка (НГУ) — Владимира Дюбанова, Дениса Брагина, Дмитрия Луппова, Сергея Алямкина.

Отмечается, что роботизированные ассистенты, разработанные специалистами из Академгородка (НГУ), должны распознать запрос сотрудника или клиента, проработать его, воспользовавшись данными корпоративных систем, и после этого дать исчерпывающий ответ.

— По сути, это — виртуальные ассистенты, которые будут решать простые задачи бизнеса, оптимизируя бизнес-процессы, освобождая время сотрудников для более сложных, креативных и творческих задач. Подобные системы будут интересны, в первую очередь, банковскому сектору, телекоммуникационным и страховым компаниям. Всем тем, у кого большой штат сотрудников, есть call-центры и много рутинных задач, — уточнили в пресс-службе Криптонит Startup Challenge.

Фото: предоставлено пресс-службой Криптонит Startup Challenge 

Популярное с сайта

«Финансы для руководителя: от стратегии к операционной эффективности»

«Финансы для руководителя: от стратегии к операционной эффективности»

20/05/2019, 11:09
Заседание Стратегического Клуба состоится 28 мая.
Ордынское предприятие готово стать поставщиком сырья для завода по производству снеков

Ордынское предприятие готово стать поставщиком сырья для завода по производству снеков

20/05/2019, 10:26
Агрофирма увеличивает объёмы производства картофеля до 40-60 тысяч тонн.
Участниками «ЗаБега» в Новосибирске стали 3 000 человек

Участниками «ЗаБега» в Новосибирске стали 3 000 человек

20/05/2019, 10:22
Помимо дистанций в 21 км., 10 км., 5 км., 2 км., любители спорта впервые смогли проверить свои силы в скандинавской ходьбе.

Актуальный разговор

Будущее — всегда пунктир

Будущее — всегда пунктир

Все материалы
Новости

В международной акции «Ночь музеев» приняли участие более 22 тысяч человек

20/05/2019, 13:03

«Ростелеком» представил в Новосибирске «Электронного доктора»

20/05/2019, 12:31

Институт катализа СО РАН регистрирует права на участок для Центра «СКИФ»

20/05/2019, 11:59

Новосибирские организации-банкроты перечислили в бюджет более 500 млн рублей

20/05/2019, 11:56

«Горэлектротранспорт» уличили в нарушении закона о конкуренции

20/05/2019, 11:38

«Финансы для руководителя: от стратегии к операционной эффективности»

20/05/2019, 11:09

Ордынское предприятие готово стать поставщиком сырья для завода по производству снеков

20/05/2019, 10:26

Участниками «ЗаБега» в Новосибирске стали 3 000 человек

20/05/2019, 10:22

За год цены в новосибирских хрущевках выросли на 15,5 %

20/05/2019, 10:14

Министр транспорта обошел губернатора по доходам

18/05/2019, 07:38

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска