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Участники Технопрома-2023 узнали об инновациях в сфере медицины от «Ростелекома»

  • 24/08/2023, 17:22

«Ростелеком» представил на Технопроме-2023 инновационные решения в сфере медицины. Компания выступила партнером кластера «Цифровые технологии. Искусственный интеллект».

Участники Технопрома-2023 узнали об инновациях в сфере медицины от «Ростелекома»Эксперты «Ростелекома» ознакомили участников форума с комплексным решением для автоматизации здравоохранения регионов и крупных промышленных предприятий — Единой цифровой платформой (ЕЦП). Технология разработана для оптимизации различных секторов медицины и включает пять программных продуктов, в числе которых, например, единая радиологическая информационная система (ЕРИС).

В Новосибирской области провайдер в данный момент ведет активную модернизацию ЕРИС наряду с центральным архивом медицинских изображений (ЦАМИ). Внедрение нового комплекса программных средств позволит повысить процент выявления патологий и злокачественных образований на ранних стадиях, улучшить эффективность лечебно-диагностического процесса, а также снизить нагрузку на врачей и медицинские организации в целом.

 «Цифровые технологии способны значительно повысить эффективность работы многих областей здравоохранения. Наша компания давно занимается разработками инноваций в этой сфере и ежегодно представляет их на крупнейшей технологической площадке Сибири — форуме “Технопром”», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Еще одним ключевым продуктом ЕЦП является система автоматизированной скорой медицинской помощи на базе программного обеспечения «Координационно-информационной системы единого диспетчерского центра» (КИС ЕЦД). С ее помощью можно автоматизировать работу диспетчерских служб скорой помощи и медицины катастроф от момента поступления вызова до формирования отчетной документации. Решение интегрируется с внешними информационными ресурсами, например, системой 112.

«Этот технологичный продукт может выполнять диспетчерские функции, помогая корректировать и оптимизировать маршруты бригад в зависимости от приоритета поступающих вызовов.  Кроме того, с помощью мобильного приложения врач, выезжая к пациенту, получает доступ к электронной медицинской карте и уже заранее может ознакомиться с его историей болезни и возможными противопоказаниями», — комментирует директор по цифровым регионам Сибири ПАО «Ростелеком» Никита Жильцов.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком ехнопром-2023


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