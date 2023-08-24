Дорожники полностью перекроют движение на трассе Новосибирск—Ленинск-Кузнецкий 27 августа

27 августа дорожные службы перекроют трассу Новосибирск—Ленинск-Кузнецк. Закрывают дорогу из-за монтажа пролета строящегося пешеходного моста в районе села Раздольное. Об этом сообщает ТУАД по Новосибирской области.

Участок дороги будет перекрыт от границы города Новосибирска до села Раздольное.

— ТУАД просит водителей быть внимательными и руководствоваться объездами на время перекрытия — черед улицу Первомайская по автомобильной дороге Барышево-Инская до 39 километра Ленинск-Кузнецкой трассы. Это дорога от Ленинск-Кузнецкой трассы в направлении Академгородка, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что до 28 августа закроют проезд по улице Чигорина в Новосибирске.