Ученые доказали, что вирус COVID-19 может передаваться от матери ребенку во время беременности

Ученые Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) вместе с ЦКБ СО РАН исследовали более тысячи образцов новорожденных детей на определение коронавируса и пришли к выводу, что вирус может передаваться от матери к ребенку.
290 пар мать-ребенок исследовали по четырем основным показателям:
По результатам исследований в 62 случаях подтвердилось наличие коронавируса. Этого вполне достаточно для определения зависимостей, считают ученые.
— Беременность является фактором риска тяжелого заболевания, связанного с COVID-19. Бороться с коронавирусом беременных тяжело, поскольку лечение очень токсично, как для матери, так и для плода. Тем более, что далеко не все лекарства способны проникать сквозь плацентарный барьер, — пояснил старший научный сотрудник отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболевании ФИЦ ФТМ Ольга Хрипко.
Кроме того, были исследованы пять случаев выкидышей, у которых также были обнаружены признаки передачи коронавирусной инфекции, что, в свою очередь, тоже подтверждает информацию о передаче коронавируса новорожденным детям.
Ранее редакция сообщала, что в России выявили два новых штамма коронавируса.
Фото предоставлено пресс-службой ФИЦ ФТМ
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