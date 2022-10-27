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Ученые доказали, что вирус COVID-19 может передаваться от матери ребенку во время беременности

  • 27/10/2022, 15:39
Автор:
ковид у беременных
По результатам исследований в 62 случаях подтвердилось наличие коронавируса. Этого вполне достаточно для определения зависимостей, считают ученые.

Ученые Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) вместе с ЦКБ СО РАН исследовали более тысячи образцов новорожденных детей на определение коронавируса и пришли к выводу, что вирус может передаваться от матери к ребенку.

290 пар мать-ребенок исследовали по четырем основным показателям:

  • первородный кал (меконий),
  • пуповинная кровь,
  • мазок с плаценты,
  • молозиво (выделение молочных желез, образующиеся на последних стадиях беременности).

По результатам исследований в 62 случаях подтвердилось наличие коронавируса. Этого вполне достаточно для определения зависимостей, считают ученые.

— Беременность является фактором риска тяжелого заболевания, связанного с COVID-19. Бороться с коронавирусом беременных тяжело, поскольку лечение очень токсично, как для матери, так и для плода. Тем более, что далеко не все лекарства способны проникать сквозь плацентарный барьер, — пояснил старший научный сотрудник отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболевании ФИЦ ФТМ Ольга Хрипко.

Кроме того, были исследованы пять случаев выкидышей, у которых также были обнаружены признаки передачи коронавирусной инфекции, что, в свою очередь, тоже подтверждает информацию о передаче коронавируса новорожденным детям.

 

Ранее редакция сообщала, что в России выявили два новых штамма коронавируса.

Фото предоставлено пресс-службой ФИЦ ФТМ

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Рубрики : Общество Медицина Наука

Регионы: Россия

Теги : наука коронавирус ковид у беременных ковид исследования здоровье


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