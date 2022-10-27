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Заготовка древесины для личных нужд граждан в области сократится

  • 27/10/2022, 15:36
Автор:
древесина для строительства
По мнению представителей органов власти, граждане её берут сверх меры для строительства и отопления жилых домов.

Гражданам сократят объём древесины, предоставляемой для жилищного строительства до 50 кубометров деловой древесины, для ремонта частного дома или квартиры в двухквартирном доме — до 15 кубометров. Такие изменения внесены в первом чтении в областной закон «О порядке и нормах заготовки гражданами древесины для собственных нужд».

лес для строительства дома

В Болотном очередь на получение леса для строительства дома составляет 21 год

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, со ссылкой на имеющийся опыт предоставления древесины,  при строительстве объекта индивидуального жилищного строительства гражданам не требуется тот объем древесины, который они могут заготовить для этой цели: в основном используются «нелесные» строительные материалы, такие как пенобетонные, газобетонные и бетонные блоки, керамический и силикатный кирпич, поэтому осуществлять ремонт таких объектов исключительно древесиной нет необходимости. В то же время действующие нормы законодательства, по мнению председателя Заксобрания Андрея Шимкива, способствуют тому, что лесные ресурсы массово, что называется, «уходят налево»

Если посмотреть наши лесные районы (Болотное, Тогучин, Сузун), то мы не можем найти домов, говорит председатель Заксобрания. Программа работает, а домов, которые должны быть построены, нет. Лес продаётся, перепродаётся. Это неправильно.

Второе ограничение по предоставлению древесины касается отопления жилых помещений.

На практике граждане отапливают всю площадь жилого помещения, а не только жилую часть, говорит министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин. Предлагаем уточнить положение закона с целью предоставления объёма древесины не пропорционально помещению, а с учётом жилой площади. Установить право заготовки из расчёта на одно домовладение.

По информации правительства Новосибирской области, лесистость территории Новосибирской области составляет 27,4 %. Расчетная лесосека (допустимый объем изъятия древесины) 5 779,2 тыс.куб. м., в том числе хвойной древесины — 755,8 тыс. куб.м. или 13,1 % от общего объёма расчетной лесосеки, мягколиственной древесины 5023,4 тыс. куб.м. или 86,9 % от общего объёма расчетной лесосеки. В Новосибирской области основными лесообразующими породами являются мягколиственные береза, осина, практически не используемые в строительстве жилых помещений.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирские боры ― самые уязвимые для лесных пожаров. 

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : как получить лес для строительства дома как получить дрова заготовка древесины древесина для строительства депутаты


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