Заготовка древесины для личных нужд граждан в области сократится

Гражданам сократят объём древесины, предоставляемой для жилищного строительства до 50 кубометров деловой древесины, для ремонта частного дома или квартиры в двухквартирном доме — до 15 кубометров. Такие изменения внесены в первом чтении в областной закон «О порядке и нормах заготовки гражданами древесины для собственных нужд».

— Если посмотреть наши лесные районы (Болотное, Тогучин, Сузун), то мы не можем найти домов, — говорит председатель Заксобрания. — Программа работает, а домов, которые должны быть построены, нет. Лес продаётся, перепродаётся. Это неправильно.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, со ссылкой на имеющийся опыт предоставления древесины, при строительстве объекта индивидуального жилищного строительства гражданам не требуется тот объем древесины, который они могут заготовить для этой цели: в основном используются «нелесные» строительные материалы, такие как пенобетонные, газобетонные и бетонные блоки, керамический и силикатный кирпич, поэтому осуществлять ремонт таких объектов исключительно древесиной нет необходимости. В то же время действующие нормы законодательства, по мнению председателя Заксобрания Андрея Шимкива, способствуют тому, что лесные ресурсы массово, что называется, «уходят налево»

Второе ограничение по предоставлению древесины касается отопления жилых помещений.

— На практике граждане отапливают всю площадь жилого помещения, а не только жилую часть, — говорит министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин. — Предлагаем уточнить положение закона с целью предоставления объёма древесины не пропорционально помещению, а с учётом жилой площади. Установить право заготовки из расчёта на одно домовладение.

По информации правительства Новосибирской области, лесистость территории Новосибирской области составляет 27,4 %. Расчетная лесосека (допустимый объем изъятия древесины) — 5 779,2 тыс.куб. м., в том числе хвойной древесины — 755,8 тыс. куб.м. или 13,1 % от общего объёма расчетной лесосеки, мягколиственной древесины — 5023,4 тыс. куб.м. или 86,9 % от общего объёма расчетной лесосеки. В Новосибирской области основными лесообразующими породами являются мягколиственные — береза, осина, практически не используемые в строительстве жилых помещений.

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