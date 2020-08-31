Ученые ИНГГ СО РАН изучают наиболее опасные участки хвостохранилищ

Специалисты ИНГГ СО РАН провели натурные и лабораторные эксперименты, которые позволили им более подробно изучить процессы, происходящие в районах складирования вредных промышленных отходов, сообщили в пресс-службе ИНГГ СО РАН.

При изучении гидрохимических и газовых аномалий на сульфидном хвостохранилище Талмовские Пески (Кемеровская область), вмещающем отходы цианирования ученые под руководством заведующей лабораторией геоэлектрохимии д.г.-м.н. Светланы Бортниковой определили, что в глубине отвала увеличивается количество водорастворимых форм металлов, а к верхним слоям, напротив, возрастает газогенерация сероуглерода и диметилсульфида. В результате активного взаимодействия отходов с водой и газами в реке Малой Талмовой, в русле которой расположено хвостохранилище, формируются контрастные гидрохимические аномалии с высокими концентрациями металлов.

Специалистам удалось определить изменения в геоэлектрическом строении сульфидсодержащих хвостохранилищ и в концентрациях токсичных газов в зависимости от колебаний условий окружающей среды: температуры и влажности грунта и воздуха. Ночью при максимальном перепаде температур (в воздухе 14,1 °С, а в грунте 20,8 °С) происходило увеличение концентрации всех измеренных газов. По словам ученых ИНГГ СО РАН, локальные аномалии с наибольшим изменением электросопротивления связаны с зонами наиболее активного выделения газа.

Также под руководством Светланы Бортниковой были проведены натурные и лабораторные эксперименты по парогазовому переносу химических элементов в низкотемпературных условиях. Ученые исследовали элементный состав конденсатов, собранных на сульфидном отвале Урской (Кемеровская обл.). Выяснилось, что концентрации вредных элементов в конденсатах, собранных на отвале, существенно превышают фоновые значения.

В конденсатах лабораторных экспериментов с веществом отвала были определены многие химические элементы, включая цирконий, цезий, уран, золото, таллий.

Изыскания ведущего научного сотрудника лаборатории геоэлектрохимии к.г.-м.н. Наталии Юркевич были посвящены гидрохимическим аномалиям в районе складирования сульфидных отходов золотодобычи (пос. Вершино-Дарасунский, Забайкальский край). Ученые исследовали состав поверхностных вод на территории хвостохранилища Дарасунского рудного узла.

Специалисты установили, что высокие содержания пирита, арсенопирита, блеклых руд в отходах обуславливают присутствие в потоках рассеяния тяжелых, благородных металлов и мышьяка. В растворенной части поверхностных вод реки Дарасун ниже по течению после складированных отходов и фабрики обнаружен широкий спектр химических элементов, концентрации которых превышают фоновые и кларковые содержания: медь, цинк, кадмий, свинец, золото, серебро, таллий, бериллий.

Все эти работы помогут ученым находить наиболее опасные участки хвостохранилищ и выработать новые рекомендации по устранению токсичных отвалов.

Текст и фото предоставлены пресс-службой ИНГГ СО РАН