«Сибантрацит» начал регулярный мониторинг взрывных работ с привлечение общественности

Мониторинг взрывных работ на предприятиях группы проводится в ближайших к месту ведения горных работ населенных пунктах, сообщили в пресс-службе «Сибантрацита». Отмечается, что результаты замеров оценивает комиссия, в которую входят представители местных администраций, ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» и геофизической службы «Азот Майнинг Сервис».

В пресс-службе подчеркнули, что замеры концентрации взвешенных и газообразных веществ, уровня шума, сейсмических колебаний будут проводиться несколько раз в месяц. Результаты будут размещаться в открытом доступе на сайте компании.

По словам главного эколога ООО «УК «Сибантрацит» Нины Липатовой, мониторинг взрывных работ на всех предприятиях Группы осуществлялся и раньше.

— Сейчас эта работа стала более системной, а главное – прозрачной, — говорит Нина Липатова.

В пресс-службе рассказали, что результаты первых мониторингов с привлечением общественности в поселках Камешек, Чувашка и Чуазас в Кемеровской области, а также в деревне Харино в Новосибирской области показали, что все измеряемые показатели ниже нормативов, сейсмическое воздействие отсутствует.

Напомним, 24 августа Искитимский районный суд принял второе решение о приостановке на 90 суток деятельности по ведению работ на отвале «Елбашинский» при эксплуатации объекта «Разрез угольный Колыванский» (участок Северный, участок Крутихинский)».

АО «Сибирский Антрацит» было признано виновным в нарушении требований промышленной безопасности.

В июле на участке отвала «Елбашинский», входящего в состав угольного разреза АО «Сибирский Антрацит» в Искитимском районе, произошел сход горной породы. После проверки Ростехнадзор оценил объём сошедшей горной массы ориентировочно 3000 тыс.м.³ При этом в ведомстве отмечали, что деформация произошла на площадях, предназначенных для размещения отвала, пострадавших и разрушений при произошедшем инциденте нет. Ростехнадзор временно запретил деятельность по ведению работ в зоне отвала. 23 июля Искитимский районный суд поддержал это решение и приостановил эксплуатацию сроком на 90 суток.

Фото предоставлено пресс-службой