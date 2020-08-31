Мошенники всё активнее осваивают информационные технологии

Ущерб от мошеннических действий в сфере информационных технологий на территории Новосибирской области только за минувшую неделю превысил 14 миллионов рублей. Такие данные в ходе оперативного совещания в региональном правительстве привёл начальник областного ГУ МВД Андрей Кульков.

— Самый большой ущерб причинён жительнице Новосибирска, — сообщил Кульков. — Мошенники вынудили женщину взять три кредита.

Значительная часть таких преступлений осуществляется по следующей схеме. Используя данные физических и юридических лиц, злоумышленники с номеров, начинающихся с цифр: 8800, 495, 499, 812, 383, которые могут размещаться в любой точке мира, звонят гражданам, представляются должностными лицами банка, обращаясь к собеседнику по имени-отчеству. Гражданину сообщают, что банковская карта якобы заблокирована, с неё были списаны средства, произведены дорогостоящие покупки, после чего звонившие запрашивали подтверждение на совершение операции. В свою очередь гражданин отказывался от проведения операции, так как он её не осуществлял. Однако для этого необходимо было сообщить звонящему номер карты, данные о владельце, срок действия и цифры на обороте карты. Завладев этими данными, злоумышленники списывали средства, но для подтверждения операции владельцу карты в смс поступали коды подтверждения, которые злоумышленники просили передать им. После получения всей указанной информации деньги окончательно списывались с карты гражданина.

В настоящее время, по словам Кулькова, сотрудники ГУ МВД проводят профилактическую работу среди граждан, предупреждая их о возможны преступлениях, для чего они уже обошли более тысячи квартир и частных жилых домов.

— Вручали памятки, проводили беседы с гражданами с целью предотвращения данного вида преступления, — сообщают в ГУ МВД.

Всего, по данным ГУ МВД по Новосибирской области, за минувшую неделю зарегистрировано 555 преступлений, из которых 93 — преступления с использованием информационных технологий.

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