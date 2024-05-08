Ученые из Новосибирска разработали отечественный противовирусный ветпрепарат

Новосибирские ученые разработали противовирусный ветеринарный препарат. Его можно применять как в крупных фермерских хозяйствах, так и для лечения домашних животных — кошек и собак.
Препарат на 100% состоит из отечественного сырья и позволяет уменьшить экономические потери хозяйств от массового заражения стада и падежа. Он ускоряет сроки выздоровления домашнего скота и применяться для профилактики вирусных заболеваний животных.
В 2023 году препарат внесли в реестр инновационной продукции Новосибирской области. Развивать наукоемкое инновационное предприятие помогает господдержка нацпроекта в центре «Мой бизнес». Компания получила субсидию от Министерства науки и инновационной политики региона на продолжение своей научной деятельности по части изучения РНК.
Ранее редакция сообщала, что новое семейство белков бактериофагов для лечения заболеваний кишечника открыли новосибирские ученые.
Источник фото: freepik.com, freepik
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