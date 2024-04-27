Новое семейство белков бактериофагов для лечения заболеваний кишечника открыли новосибирские ученые

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске совершили открытие: они обнаружили новое семейство белков бактериофагов.

Исследования проводились с целью разработки методов лечения пациентов с язвенным колитом. Для этого ученые изучали кишечные микробиоты пациентов и здоровых доноров.

Как сообщается в издании «Наука в Сибири», исследуя изменения кишечных виромов при хронических заболеваниях кишечника, ученые обнаружили в бактериофагах гены, кодирующие новое семейство белков.

Одна из гипотез, выдвинутых учеными, заключается в том, что эти белки, названные «тентаклинами», позволяют бактериофагу адаптироваться к изменениям на поверхности бактерий-хозяев и связываться с их рецепторами для дальнейшего взаимодействия.

По мнению ученых, детальное изучение структуры и особенностей размножения этих белков в будущем может привести к созданию методов нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта пациентов, что позволит поддерживать их здоровье на высоком уровне.

Ранее редакция сообщала о том, что в честь Стругацких назвали новый организм, найденный в Черном море учеными Новосибирска.