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Развитию рынка взыскания будет способствовать цифровизация государственных механизмов и процессов

  • 07/05/2024, 15:13

Денис Загребельный, генеральный директор профессиональной коллекторской организации «Защита Онлайн»:

Развитию рынка взыскания будет способствовать цифровизация государственных механизмов и процессов — Основные изменения на рынке взыскания касаются уточнений 230-ФЗ, вступивших в силу в 2024 году. В частности, раньше в законе не было четко прописано, каким организациям можно заниматься взысканием долгов. Сейчас понятийный аппарат расширился, и коллекторы из реестра ФССП получили новый статус профессиональных коллекторских организаций.

Также с этого года в 230-ФЗ появилось такое понятие, как «автоматизированный интеллектуальный агент». Раньше использование так называемых «роботов» при взаимодействии с клиентами часто вызывало вопросы и становилось причиной для разногласий. Сегодня АИА официально стал еще одной законодательно закрепленной формой взаимодействия с должником, их приравняют к телефонным переговорам.

Еще одно нововведение — это право передавать сообщения должнику через портал Госуслуг, однако для этого нужно согласие человека на получение информации в личном кабинете. Если разрешения на это нет, у коллекторских агентств не будет права на такой вид взаимодействия.

Несмотря на изменения, основные принципы нашей работы, основанные на строгом соблюдении законодательства, остались прежними. Развитию рынка взыскания в нашей стране должна способствовать цифровизация государственных механизмов и процессов, как, например, в суперсервисе «Цифровое исполнительное производство» от ФССП.

Фото предоставлено профессиональной коллекторской организации «Защита Онлайн». Автор фото: Евгений Бекарев

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования долги взыскание


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