Ученые из России, Узбекистана и Таджикистана обсудят антикризисные меры власти

Международная научно-практическая конференция «Антикризисные экономические меры в странах Евразийского экономического союза, республиках Узбекистан и Таджикистан» в онлайн формате на платформе ZOOM пройдет 20 мая, сообщили в РАНХиГС.

Планируется, что в конференции примут участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, преподаватели вузов, научные сотрудники, практикующие специалисты и ведущие эксперты из 7 стран — Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан. Всего в мероприятии запланировано более 20 выступлений.

Цель конференции — обсуждение научным и профессиональным сообществом мер, принимаемых органами власти всех уровней в странах Евразийского экономического союза, республиках Узбекистан и Таджикистан, направленных на минимизацию негативных экономических последствий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (пандемии COVID-19), оценка их полноты и эффективности, а также выработка предложений, направленных на повышение эффективности инструментов и методов антикризисного регулирования с учетом современных научных достижений.

Начало конференции – 10:00 (время – московское).

Фото предоставлено организаторами