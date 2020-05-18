Льготникам региона предоставлено более ста участков под садоводство

В Новосибирской области в 2020 году департаментом имущества и земельных отношений региона предоставлено льготным категориям граждан 119 земельных участков для ведения садоводства на территории Новосибирского района, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам руководителя департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Романа Шилохвостова, в 2018-2019 годах льготным категориям граждан в собственность бесплатно предоставлено 162 земельных участка для целей садоводства и огородничества на территории Новосибирского и Коченевского районов Новосибирской области.

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