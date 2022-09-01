Ученые изобрели приложение для обмена сообщениями под водой

Исследователи из Школы компьютерных наук и инженерии им. Пола Г. Аллена при Вашингтонском университете придумали мессенджер AquaApp для общения под водой, сообщается на официальном сайте университета.

— Мы представляем первую акустическую систему, которая позволяет обмениваться сообщениями под водой на существующих мобильных устройствах, таких как смартфоны и смарт-часы, — говорится в сообщении.

По данным проведенного исследования, идеальная дальность работы такой системы — до 30 метров, но сигнал SOS может передаваться на расстояние около 100 метров. Всего в приложении доступно 240 предварительно записанных сообщений, 20 наиболее важных вынесены на главный экран.

Такой программный подход со временем может сделать возможности обмена сообщениями под водой широко доступными для всех, у кого есть мобильное устройство.