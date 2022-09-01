Кто из новосибирских депутатов Госдумы наиболее словоохотливый

Центр политической культуры проанализировал активность депутатов Госдумы в части выступлений по итогам весенней сессии. Что касается «народных избранников» от Новосибирской области, то из шести депутатов ровно половина не произнесла не слова. Среди молчунов отметились единороссы Олег Иванинский и Виктор Игнатов, а также справоросс Александр Аксёненко. Остальные — единоросс вице-спикер Александр Жуков и коммунист Ренат Сулейманов в ряде номинаций посостязались в искусстве ораторской речи. По количеству высказываний из них лидирует Сулейманов — 54 место и 17 выступлений. Также в первую сотню выступавших попадает Жуков —78 место и 12 выступлений. «Бронзу», правда, за пределами ТОП-100 получает единоросс Дмитрий Савельев — 188 место и 4 выступления.

В части лексического разнообразия выступлений на лидирующих позициях оказывается Сулейманов (22 место), а Жуков по этому показателю откатывается за пределы первой сотни коллег (122). В то же время позиции коммуниста и единоросса прямо противоположны в части содержательности: 29 место у Жукова и 146 у Сулейманова. «Делает» Жуков Сулейманова и в части упоминаний президента РФ: 14 место и 13 упоминаний, в то время, как у коллеги-коммуниста лишь 144 место и единственное упоминание.

— За 36 пленарных заседаний депутаты выступили 3 219 раз, произнесли 751 тыс. слов, а стенограммы содержат 7,5 млн символов, это 3 тыс. страниц текста, — приводят общую картину авторы исследования. — Наиболее значимыми и спорными темами в рамках весенней сессии стали вопросы изменений в Градостроительный кодекс, изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ», и сам ФЗ о данном фонде.

Ранее редакция сообщала о результатах «голосовательной» активности депутатов Госдумы.