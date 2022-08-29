Ученые нашли способ, который, возможно, спасет людей с заболеваниями печени, не имеющих права на трансплантацию

В ближайшие недели доброволец из Бостона, штат Массачусетс, станет первым, кто опробует новое лечение, которое может привести к созданию в его организме второй печени. И это только начало — в последующие месяцы другие добровольцы будут тестировать дозы, которые могут оставить в их телах до шести печени, сообщает издание MIT Tehnology Review.

Суть технологии заключается в том, чтобы вводить в лимфатическую систему донорские клетки печени. Эксперименты на мышах должны были показать, смогут ли клетки из лимфатической системы мигрировать в печень.

В итоге, клетки печени были обнаружены в лимфатической системе. Ученые поясняют, что деление клеток заканчивается, а лимфатический узел, в котором выросла печень, исчезает. Пересаженные клетки продолжают работать за счет имеющейся печени.

В планах на ближайшие два года – провести эксперимент с участием 12-ти добровольцев с терминальной стадией болезни печени.

Если лечение печени сработает, LyGenesis планирует испытать другие клетки и, возможно, вырастить другие органы.