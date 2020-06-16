В мае количество выданных потребкредитов в Новосибирской области снизилось почти на 40%

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2020 года было выдано 0,82 млн. кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов), что на 44,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в мае 2019 года – 1,48 млн. ед.), сообщили в пресс-службе НБКИ.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем, в мае 2020 года был отмечен рост выдачи потребительских кредитов — на 22,4% (в апреле 2020 года – 0,67 млн. ед.).

Отмечается, что в мае 2020 года наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ было выдано в Москве (33,3 тыс. ед.), Московской области (30,6 тыс. ед.), Республике Башкортостан (30,0 тыс. ед.), Краснодарском крае (28,1 тыс. ед.) и Свердловской области (26,1 тыс. ед.).

Сокращение выдачи потребительских кредитов в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был отмечен практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику снижения (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Москва (-51,7%), Тюменская область (-51,4%), Краснодарский край (-51,3%), Московская область (-50,9%), а также Ставропольский край (-49,3%).

Новосибирская область по количеству выданных потребкредитов находится на 12 месте. За май банки выдали в регионе 19 647 кредитов, что на 39,9% меньше по сравнению с маем 2019 года. Тогда банки выдали 32 710 кредитов.

— Падение выдачи по потребительским кредитам в мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказалось довольно существенным – более чем на 40%, — полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан, в апреле-мае потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на высоком уровне. А количество обращений этих граждан за кредитами в апреле-мае 2020 года снизилось более чем на 70%. Это означает, что люди выбирают тактику снижения своей долговой нагрузки, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию долговых обязательств.

Фото: pixabay.com, автор- moritz320