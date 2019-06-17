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Ученые НГТУ НЭТИ создали универсальный электропривод для детских колясок

  • 17/06/2019, 15:44
Одно из волгоградских предприятий уже заинтересовалось разработкой.

Ученые НГТУ НЭТИ создали универсальный съемный электропривод для детских колясок Команда молодых ученых факультета мехатроники и автоматизации НГТУ НЭТИ разработала модульную силовую установку, позволяющую детским коляскам двигаться по ровной поверхности и заезжать на возвышенности без усилий со стороны родителей, сообщили в пресс-службе университета.

— Мы разработали модульную силовую установку для детской коляски. Это в Новосибирске равнина, а если рассматривать Челябинск, Екатеринбург, Владивосток, Красноярск — это постоянные перепады в ландшафте, к тому же никто не должен забывать о пандусах. Мы хотели помочь родителям справиться с силовыми нагрузками и переложить силовую нагрузку на современные электромеханические устройства, — рассказал один из разработчиков, ассистент кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок НГТУ НЭТИ Илья Дымов.

По словам разработчика, управление коляской, где установлена система, производится от специального курка управления. При нажатии на него изменяется скорость вращения колес. Блок электродвигателя весом в 200—300 граммов крепится на колесо. Электродвигатель работает от аккумулятора, который заряжается от обычной сети напряжением 220 вольт. Важным новшеством является модульность устройства. Каждый пользователь может самостоятельно установить привод на коляску, а при необходимости снять его и установить на другую коляску. Электропривод подходит для большинства популярных моделей колясок, представленных сейчас на рынке.

— По требованиям безопасности, мы не можем делать коляску абсолютно автономной, родитель должен находиться непосредственно рядом с ней, — добавил Илья Дымов.

На данный момент команда разработчиков ведет переговоры с одним из волгоградских предприятий, которое заинтересовалось разработкой.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

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