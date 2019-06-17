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ФГУП «УЭВ» нарушает режим газопотребления во время введенного ограничения поставки газа

При сохранении текущего потребления, установленная месячная норма будет исчерпана в двадцатых числах июня.
  • 17/06/2019, 16:37
ФГУП «УЭВ» нарушает режим газопотребления во время введенного ограничения поставки газа

— 06.06.2019 в отношении ФГУП «УЭВ» был введён режим ограничения поставки газа, в соответствии с которым предприятие должно было самостоятельно сократить отбор газа до фактически оплачиваемых объёмов. С 07.06.2019 ФГУП «УЭВ» нарушает режим газопотребления, установленный на период ограничения, — ежесуточные объемы потребляемого предприятием газа превышают установленные лимиты. При сохранении текущего потребления, установленная месячная норма будет исчерпана в двадцатых числах июня, — сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничит подачу газа ФГУП «УЭВ»

Отмечается, что, если месячная норма потребления газа, установленная на период ограничения, будет использована предприятием до истечения месяца, поставщик имеет право принудительно уменьшить количество подаваемого газа, в том числе путем полного ограничения поставки.

Также законодательством предусмотрено, что газ, потребленный сверх установленного введенным ограничением объема, подлежит оплате по более высокой цене.

— Более того, отказ выполнять законные требования поставщика о самостоятельном ограничении режима потребления газа влечет административную ответственность, — подчеркнули в «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Введенное ограничение подлежит отмене только после погашения потребителем задолженности.

Фото: pixabay.com, автор- AKuptsova

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