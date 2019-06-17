ФГУП «УЭВ» нарушает режим газопотребления во время введенного ограничения поставки газа

— 06.06.2019 в отношении ФГУП «УЭВ» был введён режим ограничения поставки газа, в соответствии с которым предприятие должно было самостоятельно сократить отбор газа до фактически оплачиваемых объёмов. С 07.06.2019 ФГУП «УЭВ» нарушает режим газопотребления, установленный на период ограничения, — ежесуточные объемы потребляемого предприятием газа превышают установленные лимиты. При сохранении текущего потребления, установленная месячная норма будет исчерпана в двадцатых числах июня, — сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Отмечается, что, если месячная норма потребления газа, установленная на период ограничения, будет использована предприятием до истечения месяца, поставщик имеет право принудительно уменьшить количество подаваемого газа, в том числе путем полного ограничения поставки.

Также законодательством предусмотрено, что газ, потребленный сверх установленного введенным ограничением объема, подлежит оплате по более высокой цене.

— Более того, отказ выполнять законные требования поставщика о самостоятельном ограничении режима потребления газа влечет административную ответственность, — подчеркнули в «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Введенное ограничение подлежит отмене только после погашения потребителем задолженности.

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