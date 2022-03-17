Ученые объяснили, почему неэффективен масочный режим

В России начинают повсеместно отменять масочный режим: не носят маски уже в Москве, Красноярске и Кемерове, на очереди — Новосибирск. Ученые рассказали корреспондентам КП-Новосибирск , нужно ли повременить с отменой масок и кому их все-таки стоит продолжить носить.

Директор НИИ вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов уверен, что отменять масочный режим можно было и раньше, и опасаться сейчас ходить без привычной защиты от коронавируса не стоит.

По его словам, маски являются эффективными, если их носят все и носят правильно, а не достают модные тряпочки из сумок и потом убирают их туда же. Эти тряпочные повязки к медицинским маскам и реальной защите не имеют никакого отношения.

— В реальной жизни соблюсти все предписанные условия практически невозможно. Заходит человек, например, в кафе в маске, а потом снимает ее и ест. В чем смысл маски? Так что эта антиковидная мера стала избыточной и давно не работала, — говорит вирусолог. — Коронавирус — это все-таки ОРВИ, то есть заразная вирусная инфекция. И хотим мы того или нет, но переболеем все.

Согласен с ним и молекулярный биолог, кандидат биологических наук Сергей Седых.

— Давайте посмотрим на Китай, где сейчас растет заболеваемость «стелс-омикроном». По сути они сами себе оказали медвежью услугу, когда изолировали города, рассадили всех жителей по домам и при необходимости выхода на улицу обязали надевать маски. Они сдержали рост заболеваемости в определенный период, но в итоге не сформировали коллективный иммунитет. И когда весь мир уже снимает маски, они столкнулись с нынешней ситуацией. У них велика доля тех, кто не болел и, если среди них окажется бессимптомник, то заболеют сразу многие. А в России уровень коллективного иммунитета, на мой взгляд, достиг порядка 80%, — поделился своим мнением Сергей Седых.

Однако не всем поможет защититься от «стелс-омикрона» сформированный после болезни иммунитет, считает эксперт.

— Если у человека есть хронические заболевания и он не вакцинирован, он уязвим. Мой совет: следовать рекомендациям ВОЗ и после болезни не дожидаться падения уровня антител, а вакцинироваться, — говорит Сергей Седых.

Ученые подчеркивают, что невакцинированным, тем, кто не болел коронавирусом, и людям с хроническими заболеваниями все же стоит поберечься и продолжить носить маски в общественных местах.