Вопрос со строительством на одной из приаэродромных территории Новосибирска решен

— Одним из положительных факторов, влияющих на строительство объектов на территории Новосибирска, является наметившийся прогресс по установлению приаэродромной территории по аэродрому «Гвардейский» (Росгвардии), — сообщил на заседании комитета по строительству регионального парламента и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Он уточнил, что 4 марта в правительство области поступили материалы по отражению границ приаэродромной территории. Согласно этим документам, большинство ограничений, которые ранее накладывались на объекты, сняты и приведены в понятный, адекватный вид.

— Ограничения в полосах воздушных подходов по высоте строящихся объектов в границах зоны составляют 200 м относительно отметки аэродрома. А границы седьмой подзоны размещены в границах земельного участка бывшего аэропорта «Северный» и не включают существующие жилые дома и перспективные участки для застройки, — уточнил Колмаков.

По его словам, до конца марта губернатор планирует согласовать этот пакет документов по «Гвардейскому», и они вступят в силу, то есть не будут негативно влиять на строительство объектов в Новосибирске.

Ранее застройщики называли ситуацию с зонами особого использования территории — приаэродромными территориями — одной из ключевых проблем, которые больно бьют по отрасли региона.

— У нас уже возникли сложности с освоением части земельных участков в Новосибирске, а если в городе будут установлены подзоны, то есть риск, что часть территорий вообще выпадет из-под возможности застройки. Это очень негативный фактор, — пояснял редакции Infopro54 координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей («НОСТРОЙ»), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») Максим Федорченко.

По итогам заседания комитета регионального парламента Федорченко сообщил редакции, что ситуация со строительством в приаэродромной зоне аэропорта «Гвардейский» была самой скандальной. По этой территории были самые большие проблемы с согласованием по высоте объектов. Вначале сложности возникли у компании СК «Вира-Строй», а потом у компании «Брусника».

— Документы по «Гвардейскому» я пока не видел, с ними нужно детально ознакомиться. Но если говорить о параметрах, названных Минстроем, то они действительно снимают вопросы по этой территории, — говорит эксперт.

Он сообщил, что на сегодняшний день документы по приаэродромным территориям в Новосибирске еще не предоставили аэропорты НАЗ им. Чкалова и «Толмачево».

— Впрочем, на мой взгляд, аэропорты, в принципе не должны этим заниматься. Во-первых, они имеют оборонный статус и сейчас им точно есть чем заняться, помимо разработки документов по ПАТ. Во-вторых, считаю, что седьмая подзона должна ограничиваться территорией, на которой ведет хозяйственную деятельность аэропорт. Требования по ограничению людей от шума — избыточны. Мы в Новосибирске привыкли, что самолеты летают над домами, и никого это не пугает, — поясняет Максим Федорченко.

Напомним, согласно закону о приаэродромных территориях (ПАТ, принят в 2017 году), их делят на семь подзон. Шесть из них связаны с безопасностью полетов, ключевое требование седьмой подзоны — ограничение шумовой нагрузки. Регионы должны были разработать нормативную документацию по подзонам в течение трех лет.