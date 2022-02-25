Ученым новосибирских вузов европейские коллеги начали отказывать в сотрудничестве

Сообщения из Германии о прекращении сотрудничества получили сразу двое научных сотрудников одного из сибирских университетов. О причинах отказа в письме не сообщалось.

— Знакомый письмо получил (прим.: с отказом от сотрудничества) с немецкой стороны и мои эксперименты в Европе тоже были отменены, — рассказал ЧС-ИНФО получивший отказ из-за рубежа сотрудник новосибирского вуза. — К сожалению, в ряде областей у России нет возможностей проводить исследования без привлечения иностранных коллег. В частности, огромное значение имеет доступ к уникальным исследовательским установкам, которые существуют в Европе и которых нет у нас. Ограничение сотрудничества означает остановку исследований во многих областях фундаментальной науки. Не говоря уже о демотивирующем эффекте от таких отказов, оказываемом на молодых специалистов, — комментирует научный сотрудник.

Очевидно, что разрыв ранее достигнутых договорённостей связан с военным конфликтом, разворачивающимся между. На данный момент известно о частичном прекращении взаимодействия только с немецким научным сообществом.