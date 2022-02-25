Экс-глава управления автодорог вышел из СИЗО

Как сообщается на сайте Железнодорожного суда Новосибирска, изменена мера пресечения экс-руководителю территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области Михаилу Чуманову, ранее задержанному по подозрению в коррупции, с заключения под стражу на запрет определенных действий.

Из-под стражи его освободили в зале суда.

— Железнодорожным районным судом Новосибирска по ходатайству следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Доготарь изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Чуманова, — говорится в сообщении.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в конце 2020 года глава ТУАД Михаил Чуманов, его брат Игорь Листопад и представители двух коммерческих компаний были задержаны по подозрению в коррупции. По предварительным данным, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций взятки в суммах 100 тыс рублей и 5 млн рублей в обмен на покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области.