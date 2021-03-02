Прокуратура проверит тарифы новосибирского «Горводоканала»

— В обязательном порядке в течение года органы прокуратуры проверяют ценообразование в каждой ресурсонабжающей организации. В прокуратуре Новосибирской области сформирована практика создания больших специализированных групп для проверки крупнейших ресурсоснабжающих компаний. В группу входит около 50 человек — прокуроры, представители департамента по тарифам, Ростехнадзора, правительства области и т.д., — пояснил на пресс-конференции первый заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов.

В 2019 году прокуратура проверила АО «РЭС» в результате 1,1 млрд рублей уже были исключены из тарифа на 2020 год, еще 1,2 млрд прокуратура оспаривает в суде. В 2020 году проверки проходили по тарифам ОАО «Сибэко» — около 0,5 млрд по требованию ведомства исключено из валовой выручки компании при расчете тарифа. На 2021 год создана группа, которая будет проверять МУП «Горводоканал» Новосибирска.

— В ходе таких проверок выявляется много нарушений: аффилированные организации, завышение цен на компоненты, ненадлежащая работа сети и т.д. — уточняет Крылов. —Результат, который мы получаем в ходе проверок, на мой взгляд, значительный и это влияет на конечное ценообразование по тарифам.

Напомним, в 2021 году правительстве региона решило повысить тарифы на коммуналку только один раз. Они вырастут с 1 июля на 4,6% во всех городах и районах области, а также в Новосибирске. Это повышение коснется холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, газоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами.