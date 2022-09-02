Век живи — век учись: 35% новосибирцев готовы учиться всю жизнь

В среднем по стране этот показатель составляет 30%. Больше всего тех, кто готов учиться на протяжении всей жизни, оказалось среди респондентов до 30 лет. Осваивать новые знания и навыки новосибирцы готовы ради повышения дохода и востребованности на рынке труда. При этом сумму вложений в непрерывное образование россияне оценили в среднем в 1,8 млн рублей.

Почти половина (48%) новосибирцев считают одно высшее образование достаточным для жизни. 35% горожан полагают, что на протяжении карьеры необходимо постоянно проходить переподготовку и повышать квалификацию. Больше всего сторонников непрерывного образования оказалось среди россиян до 30 лет (39%), а также жителей Липецка (42%), Уфы и Хабаровска (по 41% соответственно).

Получение второго высшего образования считают необходимым 7% опрошенных новосибирцев, учёной степени кандидата или доктора наук — по 5% соответственно. Среди россиян до 30 лет эти показатели чуть выше: 8,7% ориентированы на получение второго высшего, 6,9% — докторской степени. В поддержку получения второго высшего образования активнее других высказывались жители Санкт-Петербурга и Самары (по 9%), кандидатской и докторской степеней — Махачкалы (7,6% и 10,2% соответственно).

В 84% случаев получать образование новосибирцев мотивируют стремление к высокому доходу и быстрому карьерному росту. Вторым по популярности стало сохранение востребованности на рынке труда (12%), при этом среди россиян до 30 лет с этим согласился каждый пятый (22,6%). Интересная работа набрала 4%.

Сумму вложений в непрерывное образование россияне оценили в среднем в 1,8 млн рублей. На годовой курс обучения в вузе респонденты готовы потратить не более 175 тыс. рублей, а на повышение квалификации — до 35 тыс. рублей. При этом каждый десятый (10%) регулярно или время от времени делает сбережения на оплату собственного или детского образования.

Игорь Кобзарь, и. о. руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«В век высоких скоростей приходится на лету осваивать новые компетенции, чтобы расти по карьерной лестнице и оставаться востребованным на рынке труда. Здорово, что наша молодёжь — россияне до 30 лет — лидирует не только по доле сторонников непрерывного образования (39%), но и по доле тех, кто копит на эту цель (15%)».

Екатерина Устинова, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Новосибирск – один из важнейших научных и образовательных центров в России, новосибирцы считают образование залогом быстрого движения по карьерной лестнице и высокой заработной платы. При этом каждый десятый (10%) житель Новосибирска регулярно или время от времени откладывает на обучение. Чтобы формировать накопления на эту цель, можно воспользоваться, например, накопительным страхованием жизни (НСЖ). С начала года новосибирцы вложили в этот инструмент порядка 400 млн рублей. В среднем накопить при помощи страхования горожане рассчитывают 1,2 млн рублей».

Исследование проводилось в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.