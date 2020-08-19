Более 40% состоятельных новосибирцев берут квартиры в ипотеку

Эксперты Центрального агентства недвижимости проанализировали источники доходов 1074 клиентов, совершавших операции с дорогим жильём в период с июля 2017 по июль 2020 года. Исследование касалось только граждан, проживающих в городских районах, в возрасте от 27 до 65 лет. Среди покупателей 78% — мужчины, 83% которых женаты.

41% состоятельных новосибирцев берут дорогие квартиры в ипотеку, 37% за наличные, 9% взяли дорогие квадраты в trade-in, а 13% обменяли старую квартиру на новую с доплатой, привлекая дополнительные средства посредством кредита или наличных, говорится в сообщении пресс-службы Центрального агентства недвижимости. Учитывая, что средний платёж по кредитам на жильё дороже 9 000 000 рублей превышает 110 000 рублей, для комфортной жизни семейный заработок должен превосходить эту сумму.

Доля покупателей, которые могут позволить себе дорогую недвижимость, не превышает 8%. Для сравнения, средняя зарплата в Новосибирской области в 2020 году составляет 42 000 рублей, а медианная зарплата — 30 300. Поэтому покупатели дорогой недвижимости, как правило, бизнесмены или специалисты IT-индустрии.

61% клиентов приобретают дорогое жильё для собственного проживания. 26% покупателей ожидают, что смогут перепродать жильё выгоднее потом, либо вкладывают в него средства в качестве «твёрдого актива». 13% планируют сдавать недвижимость в аренду.

Дорогим или элитным на слэнге риэлторов называют жильё со стоимостью квадратного метра выше 120 000 рублей, поясняют в пресс-службе ЦАН. Как правило, это квартиры в концептуальных комплексах бизнес-класса, большой площади и со множеством опций, начиная от многоуровневой охраны, заканчивая мойками для собак.

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