УФАС может пересмотреть подход к тарифу для операторов связи

Компания ООО «Мир-Телеком» предоставила в УФАС Новосибирской области образец расчета тарифа за пользование муниципальной инфраструктурой из судебной практики европейской части РФ. Предпринимателю через решение суда удалось добиться от муниципальной организации стоимости подключения в 89 рублей в месяц за одно подсоединение. Это может создать прецедент в пользу компаний-операторов связи на территории Новосибирска, где в настоящее время уже идут тарифно-судебные разбирательства еще ряда «связистов» с муниципалитетом с целью добиться снижения тарифа. Такая информация была озвучена в ходе совещания в горсовете Новосибирска рабочей группы по вопросам размещения на территории Новосибирска волоконно-оптических кабелей связи с использованием муниципального имущества.

— В Арбитражном суде Новосибирской области находятся в стадии производства и обжалования решений 4 судебных дела по принуждению МКП ГЭТ заключить договоры по ценам 79 рублей, 57 рублей и даже 4,6 рубля, что более чем в 100 раз меньше действующего тарифа, — сообщает директор МК «Горэлектротранспорт» Константин Прокин. — Кроме того, в стадии производства и обжалования находятся еще 14 судебных дел различной направленности с операторами связи. Основными участниками судебных процессов являются следующие операторы: ООО «Мегаком- МТ», ООО «Сибирские сети», ООО «Инвест-резерв», АО «Телеконнект», АО «Эконом-Телеком».

Сумма тарифа за пользование муниципальными объектами сейчас составляет 527 рублей в месяц без учета НДС, и коммерсанты считают ее завышенной. Ранее они уже обращались к антимонопольщикам и в судебные органы, но муниципалам удалось не только отстоять тариф, но и добиться снижения стоимости предоставляемых услуг связи.

— Посредством обращения в судебные органы операторы связи ведут активную, а порой и агрессивную правовую работу, направленную на снижение стоимости услуг предприятия в 10 и даже в 100 раз, — говорит директор предприятия. — По итогам длившегося с 2017 по 2020 год разбирательства предприятию удалось защитить цену в 527 рублей без НДС, то есть фактически вернуться к размеру муниципального тарифа, действовавшего с 2014 по 2017 годы. Кроме того, удалось избежать снижения цены услуг до размера, требуемого операторами связи, — 79 рублей, что неизбежно повлекло бы перерасчет якобы излишне оплаченных операторами с 2017 по 2020 годы 500 млн рублей.

Но у муниципалитета к операторам также накопились претензии. Напомним, что по результатам инвентаризации были выявлены многочисленные факты незаконного использования городских объектов недобросовестными операторами, при этом демонтировать нелегальные объекты связи по закону не так-то просто.

— Если какие-то потребители останутся без связи, операторы легко вчинят новые иски, и к тем 0,5 млрд, которые нам пытаются просчитать по опорам за 70 рублей, добавятся еще 0,5 млрд убытков, которые понесли все потребители линии, — говорит депутат Сергей Бойко, ранее работавший в сфере телекоммуникаций. — Просто так обрезать линию связи нельзя. Эта процедура достаточно сложная, она должна быть основательно продумана. Нужно принять регламент демонтажа, подвести законодательную базу. Демонизировать операторов связи легко, но не нужно забывать, что за их линиями связи стоят реальные пользователи.

Городские общественники предлагают более радикальные методы решения вопроса вплоть до демонтажа опор, на которых размещаются сети.

— Столб — это такое же муниципальное имущество, как вестибюль мэрии, — рассуждает общественник Евгений Митрофанов. — Если бы, к примеру, здесь незаконно начали торговать, то был бы скандал. В горсовете есть уже один депутат с бородой, юрлица которого — самые большие должники по аренде земли. Его позиция: если будете с меня взыскивать, пострадают дольщики. И здесь (У депутата Бойко. — Ред.) такая же позиция. Есть у нас юрлица, которые не хотят платить городу, хотят, чтобы подвесы висели бесплатно, а если отключите, то пострадают заложники-абоненты. Вот второй такой же депутат здесь образовался, только из телекоммуникационной сферы.

За последние годы отношения муниципалитета с операторами, включая крупных, сложились, мягко говоря, не лучшим образом.

— Предваряя заседание нашей рабочей группы, мы встречались с некоторыми представителями операторов связи, — рассказывает руководитель группы, председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Сложилось впечатление, что в отношении коммуникации просто жуть жуткая. Некоторые операторы не получают информацию, которую запрашивают, либо получают ее крайне несвоевременно. У них бизнес, им надо 3 дня, а муниципальные предприятия дают ее в течение месяца и так далее. Там уже столько годами копившегося негатива. Нужно принять и, как минимум, до конца года утвердить единый регламент взаимодействия с операторами связи.

По информации мэрии Новосибирска, на оперативном управлении МКУ ГЭТ находится более 9 тысяч опор. Годовой объем доходов, получаемых предприятием от оказания услуг по предоставлению права пользования опорами, — около 170 млн рублей. Общее количество объектов, размещенных на опорах, — более 32 тысяч, из них по 22,2 тысячи объектов заключены договоры с операторами связи, остальные 8,8 тысячи мест креплений являются бездоговорными или брошенными с невыявленным собственником. Доля бездоговорных мест креплений на опорах — 50-60% с невыявленным собственником. С 2018 по 2020 годы выявлены собственники и заключены договоры или допсоглашения с операторами более чем на 30 тысячах мест креплений. На балансе МБУ «Городской центр организации дорожного движения» — 16 тысяч опор, выявлены 48% неучтенных провесов.