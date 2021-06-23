Локдаун в Бурятии

По сообщению ТАСС, с 27 июня по 11 июля на территории региона будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку.

Кроме того, по решению регионального оперштаба детям до 14 лет можно будет выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении озера Байкала и озера Щучье.

По состоянию на 23 июня в Бурятии зарегистрировано 42 435 больных COVID-19, из них 258 — за последние сутки. Умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 066 человек, из них 20 за последние сутки. В стационарах в настоящее время получают лечение 2 866 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, занятость коечного фонда составляет 92,7%.