УФАС нашла нарушения в торгах на аренду газораспределительной системы города Каргата

— Признана обоснованной жалоба ООО «Новосибирскоблгаз» на действия организатора торгов администрации города Каргата Новосибирской области при проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества, а именно объектов газораспределительной системы города Каргата Каргатского района Новосибирской области общей протяженностью 69513,9 м, — говорится в сообщении пресс-службы УФАС по Новосибирской области.

Отмечается, что критерии, которые использовались администрацией города Каргата при подсчете баллов для определения победителя торгов, не соответствуют требованиям приказа ФАС России от 10.02.2010 года №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Комиссия Новосибирского УФАС России признала, что порядок проведения торгов нарушен установлением организатором торгов таких критериев, как размер инвестиционных вложений в развитие системы газоснабжения Новосибирской области по группе лиц (группе компаний), размер инвестиционных вложений в развитие арендуемой системы газоснабжения соответствующего муниципального района, опыт работы по эксплуатации газопроводов (протяженность эксплуатируемых сетей на 31 декабря года, предшествующего подаче заявки на участие в конкурсе), опыт работы по эксплуатации газопроводов (период деятельности организации), бесперебойное предоставление услуги по транспортировке природного газа потребителям: допустимая продолжительность перерыва предоставления услуги по транспортировке в случае инцидента (время прибытия аварийно-диспетчерской бригады арендатора по заявке), а также обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на сетях газоснабжения (время прибытия Аварийно-диспетчерской бригады к месту проведения работ по локализации и ликвидации последствий аварий на сетях газоснабжения).

В УФАС пояснили, что администрации города Каргата Новосибирской области будет выдано предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения торгов. А именно, необходимо будет аннулировать результаты торгов.

Фото: Юлия Данилова