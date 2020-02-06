Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Президент России поддержал идею развития сети суперкомпьютерных центров

Один из них планируется создать в рамках программы развития Новосибирского научного центра Академгородок 2.0.
  • 06/02/2020, 13:06
СНЦ ВВОД

Идею развития в регионах распределенной двухуровневой сети суперкомпьютерных центров поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с общественностью по вопросам науки и образования, состоявшейся день назад в г. Череповец, сообщили в пресс-службе СО РАН. Также получила поддержку концепция формирования связанной всероссийской сети «фабрик данных», предложенная сибирским ученым.

Современные исследования во всех областях наук, — от биологии, медицины и сельского хозяйства до физики элементарных частиц существенно опираются на анализ цифровых данных и суперкомпьютерное моделирование. Данные стали одним из ключевых драйверов научных исследований и разработок, современных образовательных программ. Но для того, чтобы работать с ними, необходима не только методологическая база и программные инструменты, но и соответствующая «жесткая» цифровая инфраструктура. Россия радикально отстает от мировых научных лидеров в плане обеспеченности такой инфраструктурой, обладая в мировом суперкомпьютерном рейтинге только 3 системами из 500, из них только одна академическая (что составляет менее 0,6%). Для сравнения, у Китая – 228 суперкомпьютеров (на 1 месте), США — 116. Кроме того, почти вся российская суперкомпьютерная инфраструктура сконцентрирована в центральной части страны. Таким образом, индекс цифровизации России сейчас хуже, чем у Китая – в 15 раз, у США – в 12 раз, у Японии – в 10 раз, у Евросоюза – в 7 (по данным на ноябрь 2019г., ИА «Красная Весна»).

— С нашей точки зрения, будет правильно развить сеть достаточно мощных суперкомпьютерных центров, чтобы они размещались не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в Казани, во Владивостоке. Безусловно, необходимы центры не только супермощные, но и второго уровня, как мы их называем. Они тоже должны находиться, в том числе, в регионах: Томск, Тюмень нуждается в таких центрах, Хабаровск, Екатеринбург. Такие центры могут стать базой, основой для создания, в том числе, сетей «фабрик данных, — озвучил на встрече с президентом Российской Федерации делегат от Сибирского отделения Российской академии наук, первый заместитель директора ФГБУН Институт вычислительных технологий СО РАН, кандидат физико-математических наук Андрей Юрченко.

Он подчеркнул, что Сибирь генерирует порядка 15% качественных научных публикаций, обладая менее чем 2-мя % суперкомпьютерных мощностей в России.

— Мы с Вами полные единомышленники, могу сразу сказать, — прокомментировал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что Новосибирский научный центр в настоящее время имеет необеспеченную потребность в суперкомпьютерной инфраструктуре в объеме более 80%. С вводом в эксплуатацию в 2023 году Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», строящегося в Новосибирской области согласно Указа Президента Российской Федерации от 25 июля 2019 г. № 356, ситуация усугубится: установка класса «мегасайенс» является генератором больших объемов данных, поэтому необеспеченная потребность в Новосибирске возрастет до 96-98%. Аналогичная или близкая ситуация наблюдается во всех сильных нестоличных научно-технологических центрах;

— Вся система должна равномерно распределяться по территории, во всяком случае, на тех территориях возникать, где есть интеллектуальный потенциал. В Сибири, за Уралом он, конечно, есть, — подчеркнул президент России.

Напомним, ранее эту же позицию занял президент РАН, академик Александр Сергеев, на встрече с научной общественностью в Новосибирске 24 января, в рамках рабочего визита в Сибирское отделение Российской академии наук при обсуждении вопроса, связанного с текущей необеспеченностью научно-исследовательских институтов, находящихся вдали от федерального центра, высокопроизводительной компьютерной инфраструктурой.

Вместе с тем, проект главного сибирского суперкомпьютера, СНЦ ВВОД, разработанный в рамках программы развития Новосибирского научного центра Академгородок 2.0, находится в высокой степени готовности. Инициаторы проекта — НГУ, Институт вычислительных технологий, Институт вычислительной математики и математической геофизики, Институт систем информатики им. А.П. Ершова. Проект предполагает строительство и оснащение центра высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных мирового уровня. Он в десятки раз увеличит суммарную производительность вычислительных систем академических учреждений СО РАН. Но он должен стать не просто местом для размещения суперкомпьютера, но и центром компетенций, способствующим решению самых сложных вычислительных задач. СНЦ ВВОД обеспечит работу ЦКП СКИФ, генетических и математического центра мирового уровня, поможет создать модели цифрового керна, вывести на новый уровень исследования в области искусственного интеллекта и происхождения Вселенной.

Фото предоставлено пресс-службой СО РАН

Каталог недвижимости

Популярное с сайта

2ГИС назвал самые популярные компании 2019 года в Новосибирске

06/02/2020, 13:23
Компании в «Премии 2ГИС» оценивались в 24 номинациях.

УФАС нашла нарушения в торгах на аренду газораспределительной системы города Каргата

06/02/2020, 12:32
Результаты торгов будут аннулированы.

Жителям Новосибирской области в 2019 году оказано платных услуг на сумму более 168 млрд рублей

06/02/2020, 11:10
В среднем каждый житель региона израсходовал на оплату услуг 60179 рублей.

Актуальный разговор

Новосибирцы выбирают продвинутые инструменты накопления

Все материалы
Новости

С 1 февраля в регионе проиндексированы порядка 50 федеральных выплат

06/02/2020, 14:38

Студенты НГТУ НЭТИ будут защищать бизнес-проекты в качестве выпускных работ

06/02/2020, 14:33

Работодатели Новосибирской области стали предлагать соискателям на четыре тысячи рублей больше

06/02/2020, 14:29

«Скандиа.Новосибирск» и жители Кедрового не поделили территорию

06/02/2020, 14:09

Налоговики уточнили процедуру выплаты заработной платы иностранным работникам

06/02/2020, 13:26

2ГИС назвал самые популярные компании 2019 года в Новосибирске

06/02/2020, 13:23

УФАС нашла нарушения в торгах на аренду газораспределительной системы города Каргата

06/02/2020, 12:32

Жителям Новосибирской области в 2019 году оказано платных услуг на сумму более 168 млрд рублей

06/02/2020, 11:10

Поставщики «Холидея» из разных регионов решили объединиться

05/02/2020, 19:06

КСП проверила использование госсредств, направленных на поддержку одаренных детей

05/02/2020, 18:59

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2020 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Муниципальный долг в регионе за 6 лет вырос вдвое

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×
Наверх в Новости Новосибирска