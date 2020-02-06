Президент России поддержал идею развития сети суперкомпьютерных центров

Идею развития в регионах распределенной двухуровневой сети суперкомпьютерных центров поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с общественностью по вопросам науки и образования, состоявшейся день назад в г. Череповец, сообщили в пресс-службе СО РАН. Также получила поддержку концепция формирования связанной всероссийской сети «фабрик данных», предложенная сибирским ученым.

Современные исследования во всех областях наук, — от биологии, медицины и сельского хозяйства до физики элементарных частиц существенно опираются на анализ цифровых данных и суперкомпьютерное моделирование. Данные стали одним из ключевых драйверов научных исследований и разработок, современных образовательных программ. Но для того, чтобы работать с ними, необходима не только методологическая база и программные инструменты, но и соответствующая «жесткая» цифровая инфраструктура. Россия радикально отстает от мировых научных лидеров в плане обеспеченности такой инфраструктурой, обладая в мировом суперкомпьютерном рейтинге только 3 системами из 500, из них только одна академическая (что составляет менее 0,6%). Для сравнения, у Китая – 228 суперкомпьютеров (на 1 месте), США — 116. Кроме того, почти вся российская суперкомпьютерная инфраструктура сконцентрирована в центральной части страны. Таким образом, индекс цифровизации России сейчас хуже, чем у Китая – в 15 раз, у США – в 12 раз, у Японии – в 10 раз, у Евросоюза – в 7 (по данным на ноябрь 2019г., ИА «Красная Весна»).

— С нашей точки зрения, будет правильно развить сеть достаточно мощных суперкомпьютерных центров, чтобы они размещались не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в Казани, во Владивостоке. Безусловно, необходимы центры не только супермощные, но и второго уровня, как мы их называем. Они тоже должны находиться, в том числе, в регионах: Томск, Тюмень нуждается в таких центрах, Хабаровск, Екатеринбург. Такие центры могут стать базой, основой для создания, в том числе, сетей «фабрик данных, — озвучил на встрече с президентом Российской Федерации делегат от Сибирского отделения Российской академии наук, первый заместитель директора ФГБУН Институт вычислительных технологий СО РАН, кандидат физико-математических наук Андрей Юрченко.

Он подчеркнул, что Сибирь генерирует порядка 15% качественных научных публикаций, обладая менее чем 2-мя % суперкомпьютерных мощностей в России.

— Мы с Вами полные единомышленники, могу сразу сказать, — прокомментировал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что Новосибирский научный центр в настоящее время имеет необеспеченную потребность в суперкомпьютерной инфраструктуре в объеме более 80%. С вводом в эксплуатацию в 2023 году Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», строящегося в Новосибирской области согласно Указа Президента Российской Федерации от 25 июля 2019 г. № 356, ситуация усугубится: установка класса «мегасайенс» является генератором больших объемов данных, поэтому необеспеченная потребность в Новосибирске возрастет до 96-98%. Аналогичная или близкая ситуация наблюдается во всех сильных нестоличных научно-технологических центрах;

— Вся система должна равномерно распределяться по территории, во всяком случае, на тех территориях возникать, где есть интеллектуальный потенциал. В Сибири, за Уралом он, конечно, есть, — подчеркнул президент России.

Напомним, ранее эту же позицию занял президент РАН, академик Александр Сергеев, на встрече с научной общественностью в Новосибирске 24 января, в рамках рабочего визита в Сибирское отделение Российской академии наук при обсуждении вопроса, связанного с текущей необеспеченностью научно-исследовательских институтов, находящихся вдали от федерального центра, высокопроизводительной компьютерной инфраструктурой.

Вместе с тем, проект главного сибирского суперкомпьютера, СНЦ ВВОД, разработанный в рамках программы развития Новосибирского научного центра Академгородок 2.0, находится в высокой степени готовности. Инициаторы проекта — НГУ, Институт вычислительных технологий, Институт вычислительной математики и математической геофизики, Институт систем информатики им. А.П. Ершова. Проект предполагает строительство и оснащение центра высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных мирового уровня. Он в десятки раз увеличит суммарную производительность вычислительных систем академических учреждений СО РАН. Но он должен стать не просто местом для размещения суперкомпьютера, но и центром компетенций, способствующим решению самых сложных вычислительных задач. СНЦ ВВОД обеспечит работу ЦКП СКИФ, генетических и математического центра мирового уровня, поможет создать модели цифрового керна, вывести на новый уровень исследования в области искусственного интеллекта и происхождения Вселенной.

Фото предоставлено пресс-службой СО РАН