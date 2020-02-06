Жителям Новосибирской области в 2019 году оказано платных услуг на сумму более 168 млрд рублей

По предварительным данным, в 2019 году населению Новосибирской области было оказано платных услуг на сумму 168,1 млрд. рублей, что на 1,4% меньше, чем в 2018 году, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, по объему платных услуг регион занимает пятнадцатое место в Российской Федерации и второе в Сибирском федеральном округе.

— В структуре платных услуг, оказанных населению Новосибирской области, значительный удельный вес занимают коммунальные (19,5%), телекоммуникационные (16%) и транспортные услуги (14%), — уточнили в Новосибирскстате.

Отмечается, что в среднем каждый житель региона израсходовал на оплату услуг 60179 рублей (87,5% к среднероссийскому уровню), из них на оплату коммунальных услуг – 11755 рублей (83%), телекоммуникационных услуг – 9632 рубля (102,5%), транспортных услуг – 8401 рубль (60,1%).

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru